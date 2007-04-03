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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 00:01

Киев - вечер среды - обменник - бакс по 30,70

uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:14

свіжі новини: українцям не вистачає автоматичної стрілецької зброї
гордий сьогодні бути бійцем ТрО Білоцерківського району

шкода, що у мене немає війського квитка, бо колись у далекому 1994 році я відкупився від служби у на той час по суті ще сраній совєцькій армії

а на пластикову ID картку не можна укласти контракт, бо згідно Закону про обіг зброї номер автомата вписується або у (паперовий) паспорт, або у військовий

страх та розгубленість потроху проходить.

Слава Україні ! Смерть ворогам !!!
Українці!
вступайте до лав Збройних Сил та загонів Територіальної Оборони !!!
ЛОБ
 
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