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Валютний ринок у світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:14

свіжі новини: українцям не вистачає автоматичної стрілецької зброї
гордий сьогодні бути бійцем ТрО Білоцерківського району

шкода, що у мене немає війського квитка, бо колись у далекому 1994 році я відкупився від служби у на той час по суті ще сраній совєцькій армії

а на пластикову ID картку не можна укласти контракт, бо згідно Закону про обіг зброї номер автомата вписується або у (паперовий) паспорт, або у військовий

страх та розгубленість потроху проходить.

Слава Україні ! Смерть ворогам !!!
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:25

Доброго здоров'я усім форумчанам.

Життя продовжується, як і торгівля на форексі

засідання ФРС США по ставках знову поверне до фокусу уваги свідоме відставання центробанку від кривої % ставок, коли долярова інфляція разом з ринковими ставками набагато випереджає номінальну базову !

Єврик у купі з іншими мажорами має шанс не тільки пригальмувати, а й показати свої загартовані у валютних боях властивості живучості - та відскочити вище.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 16:05

щодо EUR/USD

Євро на тижневих інтервалах :

https://i.imgur.com/axJFOZn.jpg

проти єврика грає війна у Європі та критична енергетична залежність Єврозони від постачання російських енергоносіїв, що вже призвело до росту захмарних цін на природний газ, котрий традиційно дорожчий саме у Європі (у декілька разів)
що загалом підриває конкурентні можливості експортерів та промисловців Євросоюзу

https://www.indexmundi.com/commodities/ ... months=180

середньомісячна (імпортна) ціна росгазу за 1 MMBtu:
Jan 2022 $28.26 -25.69%
Feb 2022 $27.23 -3.64%
Mar 2022 $42.39 +55.67%

внутрішні для США ціни увесь цей час коливалися в межах $5-$7

PS. коефіцієнт переведення вартості до звичних для нас цін у $$$ за 1 тис кубів
$42.39 x 35,687 = $1.512
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:34

  ЛОБ написав:Євро на тижневих інтервалах :

https://i.imgur.com/axJFOZn.jpg

проти єврика грає війна у Європі та критична енергетична залежність Єврозони від постачання російських енергоносіїв, що вже призвело до росту захмарних цін на природний газ, котрий традиційно дорожчий саме у Європі (у декілька разів)
що загалом підриває конкурентні можливості експортерів та промисловців Євросоюзу

https://www.indexmundi.com/commodities/ ... months=180

середньомісячна (імпортна) ціна росгазу за 1 MMBtu:
Jan 2022 $28.26 -25.69%
Feb 2022 $27.23 -3.64%
Mar 2022 $42.39 +55.67%

внутрішні для США ціни увесь цей час коливалися в межах $5-$7

PS. коефіцієнт переведення вартості до звичних для нас цін у $$$ за 1 тис кубів
$42.39 x 35,687 = $1.512


Що по евро думаєте?
2daphne
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:51

Re: Валютний ринок у світі

ЛОБ мабуть пройшов через ліквідацію депо, через надмірну віру у євро і малювання відсоків до 1.25.
А я попереджав.
Zebra
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  #<1 ... 795796797798
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