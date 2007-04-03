RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок у світі

Валютний ринок у світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:14

свіжі новини: українцям не вистачає автоматичної стрілецької зброї
гордий сьогодні бути бійцем ТрО Білоцерківського району

шкода, що у мене немає війського квитка, бо колись у далекому 1994 році я відкупився від служби у на той час по суті ще сраній совєцькій армії

а на пластикову ID картку не можна укласти контракт, бо згідно Закону про обіг зброї номер автомата вписується або у (паперовий) паспорт, або у військовий

страх та розгубленість потроху проходить.

Слава Україні ! Смерть ворогам !!!
ЛОБ
 
Повідомлень: 11345
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 16:25

Доброго здоров'я усім форумчанам.

Життя продовжується, як і торгівля на форексі

засідання ФРС США по ставках знову поверне до фокусу уваги свідоме відставання центробанку від кривої % ставок, коли долярова інфляція разом з ринковими ставками набагато випереджає номінальну базову !

Єврик у купі з іншими мажорами має шанс не тільки пригальмувати, а й показати свої загартовані у валютних боях властивості живучості - та відскочити вище.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11345
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:05

щодо EUR/USD

Євро на тижневих інтервалах :

https://i.imgur.com/axJFOZn.jpg

проти єврика грає війна у Європі та критична енергетична залежність Єврозони від постачання російських енергоносіїв, що вже призвело до росту захмарних цін на природний газ, котрий традиційно дорожчий саме у Європі (у декілька разів)
що загалом підриває конкурентні можливості експортерів та промисловців Євросоюзу

https://www.indexmundi.com/commodities/ ... months=180

середньомісячна (імпортна) ціна росгазу за 1 MMBtu:
Jan 2022 $28.26 -25.69%
Feb 2022 $27.23 -3.64%
Mar 2022 $42.39 +55.67%

внутрішні для США ціни увесь цей час коливалися в межах $5-$7

PS. коефіцієнт переведення вартості до звичних для нас цін у $$$ за 1 тис кубів
$42.39 x 35,687 = $1.512
ЛОБ
 
Повідомлень: 11345
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:34

  ЛОБ написав:Євро на тижневих інтервалах :

https://i.imgur.com/axJFOZn.jpg

проти єврика грає війна у Європі та критична енергетична залежність Єврозони від постачання російських енергоносіїв, що вже призвело до росту захмарних цін на природний газ, котрий традиційно дорожчий саме у Європі (у декілька разів)
що загалом підриває конкурентні можливості експортерів та промисловців Євросоюзу

https://www.indexmundi.com/commodities/ ... months=180

середньомісячна (імпортна) ціна росгазу за 1 MMBtu:
Jan 2022 $28.26 -25.69%
Feb 2022 $27.23 -3.64%
Mar 2022 $42.39 +55.67%

внутрішні для США ціни увесь цей час коливалися в межах $5-$7

PS. коефіцієнт переведення вартості до звичних для нас цін у $$$ за 1 тис кубів
$42.39 x 35,687 = $1.512


Що по евро думаєте?
2daphne
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 41
З нами з: 08.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:51

Re: Валютний ринок у світі

ЛОБ мабуть пройшов через ліквідацію депо, через надмірну віру у євро і малювання відсоків до 1.25.
А я попереджав.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12181
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1831 раз.
Подякували: 2644 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:06

Zebra
ЛОБ мабуть зайнятий зовсім іншими справами.
Vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 15.08.07
Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:38

Апну тему.
Допоможіть розібратись, в інтернеті відповідь ніяк не знайду.
Отже, країна Південний Судан. Валюта - південносуданський фунт (SSP) .
Офіційний курс до долара $1=130 SSP. Фактичний курс обміну всюди, хоч чорний ранок в бутіках, хоч в нац. банку (без чеків, просто на столі в фойє) - 1010..1025 SSD. Тут нема помилки в комах, саме так, за $100 дають 101-у тисячну купюру місцевих фунтів.

Як таке можливо?? А що буде, якщо розрахуватись гривневою карткою в нечисленних магазинах, де така опція є?? По якому курсу порахує? По офіційному ж? (вірніше близькому до нього) . Це ж буде жахлива обдираловка??

Якщо що, біло-зелені сотки не ходять. Лише сині.
Hotab
 
Повідомлень: 9613
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2044 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 795796797798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10690, 10691, 10692
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
106910 249590593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 16:45
Сибарит
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3297, 3298, 3299
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32980 36288133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 сер, 2023 21:57
Кучинелли
Епідемія коронавірусу в Україні та світі 1 ... 5033, 5034, 5035
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
50344 14355620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 20:08
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9032)
07.08.2023 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.