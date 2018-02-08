Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах

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3 листопада 2017 року мною було продано квартиру в м.Здолбунів Рівненської області. Участь в оформленні угоди приймала ріелтор ПП "Куртьє" Карпінська Алла Василівна код 2475215702 ЄДРПОУ 34034734. При попередній угоді була оголошена ціна квартири і умови, при яких комісію за послуги ріелтора було покладено на покупця в сумі 2% від вартості моєї квартири. Під час безпосереднього розрахунку з моїм покупцем ріелтор Карпінська А.В. несподівано заявила, що я теж зобов'язаний внести таку комісію 2%. На мої заперечення було грубо відзначено, що нотаріус може призупинити процес! Прошу Вас розглянути діяльність цього ріелтора в сфері надання послуг з продажу нерухомості в м.Рівне. До речі, коли я спробував знайти інформацію про це ПП "Куртьє", то дізнався про прострочену ліцензію цьої "пані"!
EGOR_Zap написав:Меня зовут Егор и я хочу поделиться со всеми просто ужасной историей! К сентябрю нужно было переехать в Киев. Очевидно, загуглил "риелтор Киев аренда квартир", и первым выбило OLX. В общем, нашёл объявление, которое заинтересовало - Комната в квартире на улице Пилипа Орлика, дом 9. Позвонил риэлтору - ответила Светлана (в объявлении была подписана Лана Киев). Начала рассказывать, что хозяин квартиры обеспеченный человек, который часто уезжает и вообще не будет никому мешать, а цена - 2000 гривен, потому что деньги ему не интересны. Единственный недостаток, сказала - иногда выпивает, но, при этом не буянит, а идёт спокойно спать.
Я решил послать свою подругу (так как я в Киев ещё не приехал, а Светлана говорила, что такой вариант оторвут с руками), чтобы проверила вообще есть ли такая квартира, и что там за хозяин-алкоголик. Проверила: хозяин странный, но алкоголем от него не воняло, квартира хорошая, только немного грязная. Ну решил брать. Заключили договор об аренде, пришла эта риелтор Светлана, все как нужно.
А вот затем началось...
Приехал я в Киев, едем в квартиру, вставляем ключ, ключ подходит, но дверь не открывается - изнутри закрылись (интересно, если бы я там оставил вещи, то смогу бы я их когда-нибудь забрать потом??). Стучим в дверь, минут 20 стучали - открывает дико пьяный ханурь, квартира вся в мусоре, везде бутылки и окурки. Хозяин садится на диван, в комнате, которую я снял, и начинает курить и трогать мои чемоданы. В общем, задерживаться я там не стал, забрал вещи и уехал. Позвонил Светлане - говорит: Нужно подождать пока протрезвеет, деньги вернет (2000 за комнату и её комиссию 1000), посоветовала забрать его плазменный телевизор - единственную ценную вещь в квартире, как залог.
Каким то чудом добился от него расписки, что вернёт деньги до конца сентября. Через день звонит все та же риелтор Светлана. Говорит: "Идите к нему, у него есть деньги. Не забудьте расписку и ключ от квартиры". Меня это сразу насторожило, но решил идти, при этом связавшись со всеми родственниками и следователем (у которого уже было заявление от меня). Заходил в квартиру - дверь на закрывал, у арки - входа во двор, заметил странного мужика сомнительной внешности. Вынести деньги на улицу хозяин отказался, , заходи. В квартире оказалось 3 мужчину, которые начали приближаться и быковать в мою сторону. Чудом выбежал из квартиры, подъезда и затем двора (не через арку, возле которой стоял странный мужик). Сразу же позвонил риелтору Светлане. Она, услышав, что мне хотели сделать тёмную, рассмеялась. Когда я сказал, что с хозяином будет разбираться полиция - пусть хоть она вернёт свою комиссию, так как не понятно, за что она вообще её получила - услышал ответ "Я свою работу выполнила". Так как работу по заселению меня она не выполнила, видимо у неё была другая цель, ведь, сдавая такую комнату можно неплохо заработать на «комиссии за услуги». Даже если такой вариант не пригоден и опасен для жизни.
Вернувшись домой начал её гуглить, имея все данные, которые у меня имелись - Имя, город Киев и номер телефона. Оказалось, что эту комнату Светлана "сдаёт" практически каждую неделю. Нашлись все имена под которыми она ведёт работу: Лана Киев, Светлана Киев, Светлана Белур. Последнее - её настоящая фамилия. Светлана Белур родилась в Николаевской области 26 июля. Работает она по таким номерам телефона: 0672918778, 0663356437, 0667246556. Будьте предельно аккуратны с этой мошенницей!!!
Очень не добропорядочное агенство. Дают не верную информацию по квартирам, обманывают, что бы быстрее продать объекты пойдут на все! Мои знакомые переплатили несколько тысяч долларов из-за того, что они таки задурили им голову лживой информацией, а на деле фуфло, а не компания.
Мошенником является: Завалишина Елена Валерьевна, номер тел. +380974156552 год рожд. 1985-02-01 и Завалишина Татьяна Андреевна, тел. +380962901558, паспорт НС247100. Год рожд. 1956-01-07. Елена Завалишина выдает себя за брокера, сдача комнат в долгосрочную оренду, сами снимают под субаренду, договор с клиентом заключают на год. Татьяна Завалишина представляется хозяйкой, прожив 1-2 месяца выселяют орендатора под разными предлогами не возвращая уплаченные комиссионные, сдают порядочным студентам и не конфликтным людям, которых проще выселить. Работают по району Троещина.
Мы в поисках покупки жилья, обратились в отдел продаж ЖК СвятоПетровский и там же в итоге купили квартиру. Ничего плохого, в принципе, сказать не могу. На месте нам сразу показали несколько квартир, цены на них тоже соответствующие. В плане покупки и оформлении проблем тоже не было. Все документы тщательно пересматривали и перечитывали. Условия предлогают прозрачные. В рассрочку получилось немного выгоднее для нас.
Заключила договор "Эксклюзив". Дом у меня большой. Продать, как оказалось, реально сложно. Но.... агентство не сориетировало меня по реальной цене продажи дома. Но оно и понятно - что такое 4% от 150 тысяч и от 400000. В поиске на РИА дом появляется только тогда, когда задаешь поиск дома от 500 до 700м2. Дом продать можно, но.... нужно думать как продавать дорогие дома. Стратегии у "Олимпа" по продаже дорогой недвижимости - 0. Рекламы 0. На OLX выставляют дорогой дом на 25 сотках.... Самое "впечатляющее" было - общение с директором агенства Когергой Аллой Викторовной на предмет разрыва договора. Мадам (а-ля бендерша) посмотрела договор и сказал "Вы можете расторгнуть договор, но будете платить неустойку в размере 8000 долларов. Если вам что-то не нравится в нашей работе - подсказывайте - будем делать". Нормально? Значит я должна заплатить комиссию при продаже дома в 16000 долларов и "руководить" рекламной кампанией по продаже своего же дома.... Моя дочь позвонила риэлтеру, который курирует мой дом, как клиентка.... и то, что мы услышали.... мягко говоря удивило. На принципиальные вопросы - риэлтер тупо бэкал в трубку. И по голосу было слышно, что он не очень заинтересован в продаже нашего дома (видно есть другие, более лакомые объекты...) И последнее. "Если другое агентство находит вам покупателя - "Олимп" не будет делиться с этим агентством процентами.... Ваш клиент уйдет на другой объект..... Делайте выводы, господа! https://20.ua/ru/vn/dom-i-byit/agentstv ... iew-182826