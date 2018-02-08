Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах

Меня зовут Егор и я хочу поделиться со всеми просто ужасной историей! К сентябрю нужно было переехать в Киев. Очевидно, загуглил "риелтор Киев аренда квартир", и первым выбило OLX. В общем, нашёл объявление, которое заинтересовало - Комната в квартире на улице Пилипа Орлика, дом 9. Позвонил риэлтору - ответила Светлана (в объявлении была подписана Лана Киев). Начала рассказывать, что хозяин квартиры обеспеченный человек, который часто уезжает и вообще не будет никому мешать, а цена - 2000 гривен, потому что деньги ему не интересны. Единственный недостаток, сказала - иногда выпивает, но, при этом не буянит, а идёт спокойно спать.Я решил послать свою подругу (так как я в Киев ещё не приехал, а Светлана говорила, что такой вариант оторвут с руками), чтобы проверила вообще есть ли такая квартира, и что там за хозяин-алкоголик. Проверила: хозяин странный, но алкоголем от него не воняло, квартира хорошая, только немного грязная. Ну решил брать. Заключили договор об аренде, пришла эта риелтор Светлана, все как нужно.А вот затем началось...Приехал я в Киев, едем в квартиру, вставляем ключ, ключ подходит, но дверь не открывается - изнутри закрылись (интересно, если бы я там оставил вещи, то смогу бы я их когда-нибудь забрать потом??). Стучим в дверь, минут 20 стучали - открывает дико пьяный ханурь, квартира вся в мусоре, везде бутылки и окурки. Хозяин садится на диван, в комнате, которую я снял, и начинает курить и трогать мои чемоданы. В общем, задерживаться я там не стал, забрал вещи и уехал. Позвонил Светлане - говорит: Нужно подождать пока протрезвеет, деньги вернет (2000 за комнату и её комиссию 1000), посоветовала забрать его плазменный телевизор - единственную ценную вещь в квартире, как залог.Каким то чудом добился от него расписки, что вернёт деньги до конца сентября. Через день звонит все та же риелтор Светлана. Говорит: "Идите к нему, у него есть деньги. Не забудьте расписку и ключ от квартиры". Меня это сразу насторожило, но решил идти, при этом связавшись со всеми родственниками и следователем (у которого уже было заявление от меня). Заходил в квартиру - дверь на закрывал, у арки - входа во двор, заметил странного мужика сомнительной внешности. Вынести деньги на улицу хозяин отказался, , заходи. В квартире оказалось 3 мужчину, которые начали приближаться и быковать в мою сторону. Чудом выбежал из квартиры, подъезда и затем двора (не через арку, возле которой стоял странный мужик). Сразу же позвонил риелтору Светлане. Она, услышав, что мне хотели сделать тёмную, рассмеялась. Когда я сказал, что с хозяином будет разбираться полиция - пусть хоть она вернёт свою комиссию, так как не понятно, за что она вообще её получила - услышал ответ "Я свою работу выполнила". Так как работу по заселению меня она не выполнила, видимо у неё была другая цель, ведь, сдавая такую комнату можно неплохо заработать на «комиссии за услуги». Даже если такой вариант не пригоден и опасен для жизни.Вернувшись домой начал её гуглить, имея все данные, которые у меня имелись - Имя, город Киев и номер телефона. Оказалось, что эту комнату Светлана "сдаёт" практически каждую неделю. Нашлись все имена под которыми она ведёт работу: Лана Киев, Светлана Киев, Светлана Белур. Последнее - её настоящая фамилия.Оставляю ссылки на её страницы в соц сетях:Знаю, что номера она скорее всего сменит, страницы удалит и переименует, поэтому добавляю ее фотографии:. И, пожалуйста, будьте осторожны и всегда спрашивайте у риэлтора паспорт!