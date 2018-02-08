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Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 08:11

Обережно! Нечесний ріелтор в Рівному!

3 листопада 2017 року мною було продано квартиру в м.Здолбунів Рівненської області. Участь в оформленні угоди приймала ріелтор ПП "Куртьє" Карпінська Алла Василівна код 2475215702 ЄДРПОУ 34034734. При попередній угоді була оголошена ціна квартири і умови, при яких комісію за послуги ріелтора було покладено на покупця в сумі 2% від вартості моєї квартири. Під час безпосереднього розрахунку з моїм покупцем ріелтор Карпінська А.В. несподівано заявила, що я теж зобов'язаний внести таку комісію 2%. На мої заперечення було грубо відзначено, що нотаріус може призупинити процес! Прошу Вас розглянути діяльність цього ріелтора в сфері надання послуг з продажу нерухомості в м.Рівне. До речі, коли я спробував знайти інформацію про це ПП "Куртьє", то дізнався про прострочену ліцензію цьої "пані"!
lobkov_igor
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 09:19

  lobkov_igor написав:... про прострочену ліцензію цьої "пані"!

направьте телегу и в местную рда
морда
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2017 07:44

  EGOR_Zap написав:Меня зовут Егор и я хочу поделиться со всеми просто ужасной историей! К сентябрю нужно было переехать в Киев. Очевидно, загуглил "риелтор Киев аренда квартир", и первым выбило OLX. В общем, нашёл объявление, которое заинтересовало - Комната в квартире на улице Пилипа Орлика, дом 9. Позвонил риэлтору - ответила Светлана (в объявлении была подписана Лана Киев). Начала рассказывать, что хозяин квартиры обеспеченный человек, который часто уезжает и вообще не будет никому мешать, а цена - 2000 гривен, потому что деньги ему не интересны. Единственный недостаток, сказала - иногда выпивает, но, при этом не буянит, а идёт спокойно спать.

Я решил послать свою подругу (так как я в Киев ещё не приехал, а Светлана говорила, что такой вариант оторвут с руками), чтобы проверила вообще есть ли такая квартира, и что там за хозяин-алкоголик. Проверила: хозяин странный, но алкоголем от него не воняло, квартира хорошая, только немного грязная. Ну решил брать. Заключили договор об аренде, пришла эта риелтор Светлана, все как нужно.

А вот затем началось...

Приехал я в Киев, едем в квартиру, вставляем ключ, ключ подходит, но дверь не открывается - изнутри закрылись (интересно, если бы я там оставил вещи, то смогу бы я их когда-нибудь забрать потом??). Стучим в дверь, минут 20 стучали - открывает дико пьяный ханурь, квартира вся в мусоре, везде бутылки и окурки. Хозяин садится на диван, в комнате, которую я снял, и начинает курить и трогать мои чемоданы. В общем, задерживаться я там не стал, забрал вещи и уехал. Позвонил Светлане - говорит: Нужно подождать пока протрезвеет, деньги вернет (2000 за комнату и её комиссию 1000), посоветовала забрать его плазменный телевизор - единственную ценную вещь в квартире, как залог.

Каким то чудом добился от него расписки, что вернёт деньги до конца сентября. Через день звонит все та же риелтор Светлана. Говорит: "Идите к нему, у него есть деньги. Не забудьте расписку и ключ от квартиры". Меня это сразу насторожило, но решил идти, при этом связавшись со всеми родственниками и следователем (у которого уже было заявление от меня). Заходил в квартиру - дверь на закрывал, у арки - входа во двор, заметил странного мужика сомнительной внешности. Вынести деньги на улицу хозяин отказался, , заходи. В квартире оказалось 3 мужчину, которые начали приближаться и быковать в мою сторону. Чудом выбежал из квартиры, подъезда и затем двора (не через арку, возле которой стоял странный мужик). Сразу же позвонил риелтору Светлане. Она, услышав, что мне хотели сделать тёмную, рассмеялась. Когда я сказал, что с хозяином будет разбираться полиция - пусть хоть она вернёт свою комиссию, так как не понятно, за что она вообще её получила - услышал ответ "Я свою работу выполнила". Так как работу по заселению меня она не выполнила, видимо у неё была другая цель, ведь, сдавая такую комнату можно неплохо заработать на «комиссии за услуги». Даже если такой вариант не пригоден и опасен для жизни.

Вернувшись домой начал её гуглить, имея все данные, которые у меня имелись - Имя, город Киев и номер телефона. Оказалось, что эту комнату Светлана "сдаёт" практически каждую неделю. Нашлись все имена под которыми она ведёт работу: Лана Киев, Светлана Киев, Светлана Белур. Последнее - её настоящая фамилия. Светлана Белур родилась в Николаевской области 26 июля. Работает она по таким номерам телефона: 0672918778, 0663356437, 0667246556. Будьте предельно аккуратны с этой мошенницей!!!

Оставляю ссылки на её страницы в соц сетях:
https://ru-ru.facebook.com/people/Svetl ... 7880926553
https://vk.com/id84277552

Знаю, что номера она скорее всего сменит, страницы удалит и переименует, поэтому добавляю ее фотографии: https://drive.google.com/open?id=0B5Xis ... DNabG9pNHM . И, пожалуйста, будьте осторожны и всегда спрашивайте у риэлтора паспорт!
makc_4533
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2017 20:33

Мошенники из агенства Комфорт- Сити!

Очень не добропорядочное агенство. Дают не верную информацию по квартирам, обманывают, что бы быстрее продать объекты пойдут на все! Мои знакомые переплатили несколько тысяч долларов из-за того, что они таки задурили им голову лживой информацией, а на деле фуфло, а не компания.
yasemchuk74
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:15

Недобросовестная оренда

Мошенником является: Завалишина Елена Валерьевна, номер тел. +380974156552 год рожд. 1985-02-01 и Завалишина Татьяна Андреевна, тел. +380962901558, паспорт НС247100. Год рожд. 1956-01-07. Елена Завалишина выдает себя за брокера, сдача комнат в долгосрочную оренду, сами снимают под субаренду, договор с клиентом заключают на год. Татьяна Завалишина представляется хозяйкой, прожив 1-2 месяца выселяют орендатора под разными предлогами не возвращая уплаченные комиссионные, сдают порядочным студентам и не конфликтным людям, которых проще выселить. Работают по району Троещина.
Kolyan222
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:20

Мы в поисках покупки жилья, обратились в отдел продаж ЖК СвятоПетровский и там же в итоге купили квартиру. Ничего плохого, в принципе, сказать не могу. На месте нам сразу показали несколько квартир, цены на них тоже соответствующие. В плане покупки и оформлении проблем тоже не было. Все документы тщательно пересматривали и перечитывали. Условия предлогают прозрачные. В рассрочку получилось немного выгоднее для нас.
helentsaralun14
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:36

ОСТОРОЖНО!!!! АН "ОЛИМП" г.Винница

Заключила договор "Эксклюзив". Дом у меня большой. Продать, как оказалось, реально сложно. Но.... агентство не сориетировало меня по реальной цене продажи дома. Но оно и понятно - что такое 4% от 150 тысяч и от 400000. В поиске на РИА дом появляется только тогда, когда задаешь поиск дома от 500 до 700м2. Дом продать можно, но.... нужно думать как продавать дорогие дома. Стратегии у "Олимпа" по продаже дорогой недвижимости - 0. Рекламы 0. На OLX выставляют дорогой дом на 25 сотках.... :) Самое "впечатляющее" было - общение с директором агенства Когергой Аллой Викторовной на предмет разрыва договора. Мадам (а-ля бендерша) посмотрела договор и сказал "Вы можете расторгнуть договор, но будете платить неустойку в размере 8000 долларов. Если вам что-то не нравится в нашей работе - подсказывайте - будем делать". Нормально? Значит я должна заплатить комиссию при продаже дома в 16000 долларов и "руководить" рекламной кампанией по продаже своего же дома.... Моя дочь позвонила риэлтеру, который курирует мой дом, как клиентка.... и то, что мы услышали.... мягко говоря удивило. На принципиальные вопросы - риэлтер тупо бэкал в трубку. И по голосу было слышно, что он не очень заинтересован в продаже нашего дома (видно есть другие, более лакомые объекты...) И последнее. "Если другое агентство находит вам покупателя - "Олимп" не будет делиться с этим агентством процентами.... Ваш клиент уйдет на другой объект..... Делайте выводы, господа! https://20.ua/ru/vn/dom-i-byit/agentstv ... iew-182826
zoyasavelyeva
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09

Недобросовестный риелтор Сокол Ольга Петровна

Всем здравствуйте! Отзывы пишу очень редко, но об этом человеке считаю, что должны знать правду все, кто может с ней столкнуться.
Есть такой риелтор - Сокол Ольга Петровна. Хочу поделится с Вами опытом сотрудничества с ней. Искала квартиру в Киеве, нашла объект, который мне подошел, договорилась с риелтором встретиться и посмотреть. Встретились, с первого общения было понятно, что женщина не очень приятная, но ладно, мне с ней не жить, если подходит объект, то оформляем сделку и больше можем никогда и не увидится. Посмотрела объект, фотографировать не разрешили, обещали больше фото на почту прислать, хорошо, но, когда я решила, что мне квартира подходит, попросила прислать больше фото, чтобы посоветоваться с родными, так она говорит: «Вы и так все видели зачем Вам фото?». Ладно, не буду спорить с «маленьким враньем», типа Вы же сказали, что без проблем дополнительные фото пришлете.
Поговорили по поводу торга, но риелтор сказала, что торга, скорее всего, не будет, и так хорошая квартира и т.д. Но если хотите, то можете лично с продавцом обсудить. По объявлению, как видно, цена стояла фиксированная, описание тоже хорошее и главное, что написано – «за эту цену в квартире остается практически все»!(https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing)
Договорились о встрече с продавцом. На встрече я была немного ошарашена, речь не то что о торге не шла, Ольга Петровна нас свела, чтобы мы договорились о цене. А хозяин начал мне рассказывать, что вообще продавать квартиру не хочет, и так дешево тем более и т.д. Вопрос: зачем в объявлении указывать конкретную цену, с примечанием, что остается «практически все»?
Но ладно, договорились, что спальню, диван, обеденную зону они забирают, а все остальное остается, и цена не уменьшается. Меня тоже такое устроило. Согласовали, что после задатка им нужно 3 недели до подписания договора и после подписания договора еще 3 недели на переезд - хорошо, согласны. На нотариальном заверении договора о задатке настояла я и полностью его оплатила, Ольга Петровна хотела только свой агентский договор заключить, хорошо, что не согласились. Когда встретились заключать договор о задатке, она увидела на каком автомобиле я приехала и отношение немного поменялось. «Вы так скромно себя вели, я тоже так скромно, но я же не просто риелтор, я ДИРЕКТОР». Тут я, наверное, должна была упасть на колени и кланяться… Стало понятно, что для человека важен статус и показуха, не уважаю таких людей.
Ровно через 3 недели был подписан договор купли-продажи. К нему не нотариально, а просто на бумаге прилагался перечень, что остается в квартире. Ольга Петровна мне говорит: «Под мою гарантию в квартире будет все так, как Вы видели, я беру с хозяина определенную сумму, она хранится в агентстве, не переживайте, все под мою гарантию». Прошло 2,5 недели, я уточняю день когда же мы можем приехать за ключами и принять квартиру. В итоге, согласовали, что в последний день оговоренного срока отдадут квартиру. За день до передачи выясняется, что бывший хозяин пока не переехал, Ольга Петровна долго уходила от ответа и в итоге, говорит, что ему еще нужна неделя. Но я заранее уточняла и уже договорилась со строителями, так что пришлось говорить, что не могу так долго ждать. В итоге, от Ольги Петровны получаю УГРОЗУ, ТИПА - ХОЗЯИН МОЖЕТ В КВАРТИРЕ ЧТО-ТО ПОВРЕДИТЬ, ЕСЛИ МЫ НЕ ПОЙДЕМ НА УСТУПКИ. Я такого не ожидала, это же было под ее ОТВЕТСВЕННОСТЬ, ЧТО КВАРТИРА ОСТАНЕТСЯ В ТАКОМ ВИДЕ, КАК Я ЕЕ ВИДЕЛА.
Все-таки, я на угрозы не поддалась и сказала, что последний день, значит последний. Пусть выезжает как хочет. В итоге имеем с фото, которые были в объявлении и с описания «остается практически все» такую картину: отрезали кондиционеры, забрали всю встроенную бытовую технику (все встроенное должно было остаться), демонтировали зеркало и РАКОВИНУ в санузле, демонтировали вентилятор в санузле, вырвали домофон. Фото прилагаются (https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing)
Ключи мне передавала Ольга Петровна, когда я ей начала задавать вопросы - где все, что должно было остаться в квартире, она просто бросила ключи и убежала - УБЕЖАЛА. Я была в шоке, неужели такая возрастная женщина не может отвечать за свои слова? Начала мне угрожать, что вызовет полицию, на что я ответила, чтобы вызывала, но она дальше убегала к лифту. Я ей говорю, что она обманщица, а она мне в ответ, что запишет наш разговор на телефон. - «Записывайте, могу повторить, что Вы обманщица». В общем, приехал лифт и она уехала, на этом наше с ней общение закончилось. Слава Богу!!!
Итого, можно сделать вывод, что верить ей нельзя, человек обманет, где только сможет, за свои слова не отвечает. Я считаю, что по жизни надо избегать общения с такими людьми. Я не обеднею на кондиционер, бытовую технику, РАКОВИНУ, ДОМОФОН, ВЕНТИЛЯТОР, а они на них не разбогатеют.
Слово свое надо держать и вести себя порядочно в любой ситуации, иначе мы никогда не будем жить в лучшей стране.
Желаю Вам, никогда не встречаться с риелтором СОКОЛ ОЛЬГОЙ ПЕТРОВНОЙ, а если и довелось встретится, то лучше держаться подальше.
Fomichova
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:50

Подскажите. В чем на данный момент заключается польза от агентств ? При общедоступности интернет-ресурсов ?? Сделать десяток фоток, запостить объявление не паре-тройке сайтов и организовать пару десятков показов ? За комиссионные в 3-5% ??? Без какой-либо ответственности ? За пару часов работы ?
Вот реально, поражаюсь тупости продавцов, которые ленятся сделать это самостоятельно. Как потенциальный покупатель я первым делом начинаю торговлю, уменьшая сумму продажи минимум на сумму комиссии маклера. Продавец не понимает, что обратившись к маклеру он теряет сразу 2-3 тыс. долларов просто из-за лени потратить 10 минут на фотки и самостоятельное размещение объявления на сайте в интернете ? Еще частично понятна мотивация продавцов, которые выехали за пределы локации и не имеют возможности самостоятельных показов. Также понятна аргументация комиссионных теми агенствами, которые реально готовят объект к продаже, делают предпродажную подготовку за свой счет, косметический ремонт и т.д. Но в наших реалиях маклеры хотят несколько тысяч долларов просто ни за что.
Nickoss1
 
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