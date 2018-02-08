Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах

Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09

Всем здравствуйте! Отзывы пишу очень редко, но об этом человеке считаю, что должны знать правду все, кто может с ней столкнуться.Есть такой риелтор - Сокол Ольга Петровна. Хочу поделится с Вами опытом сотрудничества с ней. Искала квартиру в Киеве, нашла объект, который мне подошел, договорилась с риелтором встретиться и посмотреть. Встретились, с первого общения было понятно, что женщина не очень приятная, но ладно, мне с ней не жить, если подходит объект, то оформляем сделку и больше можем никогда и не увидится. Посмотрела объект, фотографировать не разрешили, обещали больше фото на почту прислать, хорошо, но, когда я решила, что мне квартира подходит, попросила прислать больше фото, чтобы посоветоваться с родными, так она говорит: «Вы и так все видели зачем Вам фото?». Ладно, не буду спорить с «маленьким враньем», типа Вы же сказали, что без проблем дополнительные фото пришлете.Поговорили по поводу торга, но риелтор сказала, что торга, скорее всего, не будет, и так хорошая квартира и т.д. Но если хотите, то можете лично с продавцом обсудить. По объявлению, как видно, цена стояла фиксированная, описание тоже хорошее и главное, что написано – «за эту цену в квартире остается практически все»!(Договорились о встрече с продавцом. На встрече я была немного ошарашена, речь не то что о торге не шла, Ольга Петровна нас свела, чтобы мы договорились о цене. А хозяин начал мне рассказывать, что вообще продавать квартиру не хочет, и так дешево тем более и т.д. Вопрос: зачем в объявлении указывать конкретную цену, с примечанием, что остается «практически все»?Но ладно, договорились, что спальню, диван, обеденную зону они забирают, а все остальное остается, и цена не уменьшается. Меня тоже такое устроило. Согласовали, что после задатка им нужно 3 недели до подписания договора и после подписания договора еще 3 недели на переезд - хорошо, согласны. На нотариальном заверении договора о задатке настояла я и полностью его оплатила, Ольга Петровна хотела только свой агентский договор заключить, хорошо, что не согласились. Когда встретились заключать договор о задатке, она увидела на каком автомобиле я приехала и отношение немного поменялось. «Вы так скромно себя вели, я тоже так скромно, но я же не просто риелтор, я ДИРЕКТОР». Тут я, наверное, должна была упасть на колени и кланяться… Стало понятно, что для человека важен статус и показуха, не уважаю таких людей.Ровно через 3 недели был подписан договор купли-продажи. К нему не нотариально, а просто на бумаге прилагался перечень, что остается в квартире. Ольга Петровна мне говорит: «Под мою гарантию в квартире будет все так, как Вы видели, я беру с хозяина определенную сумму, она хранится в агентстве, не переживайте, все под мою гарантию». Прошло 2,5 недели, я уточняю день когда же мы можем приехать за ключами и принять квартиру. В итоге, согласовали, что в последний день оговоренного срока отдадут квартиру. За день до передачи выясняется, что бывший хозяин пока не переехал, Ольга Петровна долго уходила от ответа и в итоге, говорит, что ему еще нужна неделя. Но я заранее уточняла и уже договорилась со строителями, так что пришлось говорить, что не могу так долго ждать. В итоге, от Ольги Петровны получаю УГРОЗУ, ТИПА - ХОЗЯИН МОЖЕТ В КВАРТИРЕ ЧТО-ТО ПОВРЕДИТЬ, ЕСЛИ МЫ НЕ ПОЙДЕМ НА УСТУПКИ. Я такого не ожидала, это же было под ее ОТВЕТСВЕННОСТЬ, ЧТО КВАРТИРА ОСТАНЕТСЯ В ТАКОМ ВИДЕ, КАК Я ЕЕ ВИДЕЛА.Все-таки, я на угрозы не поддалась и сказала, что последний день, значит последний. Пусть выезжает как хочет. В итоге имеем с фото, которые были в объявлении и с описания «остается практически все» такую картину: отрезали кондиционеры, забрали всю встроенную бытовую технику (все встроенное должно было остаться), демонтировали зеркало и РАКОВИНУ в санузле, демонтировали вентилятор в санузле, вырвали домофон. Фото прилагаются (Ключи мне передавала Ольга Петровна, когда я ей начала задавать вопросы - где все, что должно было остаться в квартире, она просто бросила ключи и убежала - УБЕЖАЛА. Я была в шоке, неужели такая возрастная женщина не может отвечать за свои слова? Начала мне угрожать, что вызовет полицию, на что я ответила, чтобы вызывала, но она дальше убегала к лифту. Я ей говорю, что она обманщица, а она мне в ответ, что запишет наш разговор на телефон. - «Записывайте, могу повторить, что Вы обманщица». В общем, приехал лифт и она уехала, на этом наше с ней общение закончилось. Слава Богу!!!Итого, можно сделать вывод, что верить ей нельзя, человек обманет, где только сможет, за свои слова не отвечает. Я считаю, что по жизни надо избегать общения с такими людьми. Я не обеднею на кондиционер, бытовую технику, РАКОВИНУ, ДОМОФОН, ВЕНТИЛЯТОР, а они на них не разбогатеют.Слово свое надо держать и вести себя порядочно в любой ситуации, иначе мы никогда не будем жить в лучшей стране.Желаю Вам, никогда не встречаться с риелтором СОКОЛ ОЛЬГОЙ ПЕТРОВНОЙ, а если и довелось встретится, то лучше держаться подальше.