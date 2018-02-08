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Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:58

  mirumcomua написав:Остерегалась обращаться к частным агентам недвижимости в помощи покупки квартиры, но то как провел легко сделку Юрий, осталась очень довольна. Знающий реэлтор. Рекомендую.

Кому і навіщо????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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