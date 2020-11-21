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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 00:31
novichok написав: an0nym написав:Andrew75
Грязными(
с любых)
Кеш бек дают за любые операции или есть исключения?
Не новачок, а лінивець...
https://todobank.ua/offer.php
3.2.12. Бонуси не нараховуються та не сплачуються за наступними Операціями, здійсненими з використанням Картки:-з наступними MCC: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9211, 9222,9223, 9311, 9399, 9402
-в мобільному додатку АТ «Мегабанк», Мобільному додатку, на сайті https://erc.megabank.ua
.
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