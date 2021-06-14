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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 387388389390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 06:01

Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції
Dimaa
 
Повідомлень: 98
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:18

  Dimaa написав:Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції


получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще
cohan
 
Повідомлень: 1948
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:28

  cohan написав:
  Dimaa написав:Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції


получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще


Ну і 15% по акції самокати Bolt + Visa :D
Dimaa
 
Повідомлень: 98
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:07

Глючить дико "кращий у своєму класі р2р": слати на моно - збій, тягнути моно - сума заблокувалася, але до моно не дійшла (з неясними перспективами розблокування, бо одна підтримка гірша за іншу).

P.S. справа не у моно, бо з Акорда нормально стягнулося.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:12

  cohan написав:
  Dimaa написав:Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції

получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще

выбачаюсь, що втручаюся, але процесінг самокатів болт іде через українську фонду, тобто без ДСС. Таксі крайній раз (а це ще було до сезону самокатів) йшло через офшори.
Ну і в цьому місяці 5% кешбека на самокати дає скунс (знайдіть тільки візу).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:28

Если Альфой тянуть с Тодо, комиссии Тодо не будет?
freelanc
 
Повідомлень: 162
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