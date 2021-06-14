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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 06:01
Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції
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Dimaa
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Додано: Пон 14 чер, 2021 11:18
Dimaa написав:
Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції
получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще
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cohan
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:28
cohan написав: Dimaa написав:
Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції
получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще
Ну і 15% по акції самокати Bolt + Visa
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Dimaa
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:07
Глючить дико "кращий у своєму класі р2р": слати на моно - збій, тягнути моно - сума заблокувалася, але до моно не дійшла (з неясними перспективами розблокування, бо одна підтримка гірша за іншу).
P.S. справа не у моно, бо з Акорда нормально стягнулося.
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klug
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:12
cohan написав: Dimaa написав:
Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції
получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще
выбачаюсь, що втручаюся, але процесінг самокатів болт іде через українську фонду, тобто без ДСС. Таксі крайній раз (а це ще було до сезону самокатів) йшло через офшори.
Ну і в цьому місяці 5% кешбека на самокати дає скунс (знайдіть тільки візу).
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Ромасик
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Додано: Пон 14 чер, 2021 21:28
Если Альфой тянуть с Тодо, комиссии Тодо не будет?
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freelanc
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