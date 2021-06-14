Dimaa написав:Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції
получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще
выбачаюсь, що втручаюся, але процесінг самокатів болт іде через українську фонду, тобто без ДСС. Таксі крайній раз (а це ще було до сезону самокатів) йшло через офшори. Ну і в цьому місяці 5% кешбека на самокати дає скунс (знайдіть тільки візу).
tenet написав:А смысл нести сюда деньги если банк морочит голову с выдачей и пытается сделать пролонгацию ваших же денег. Я бы сам занес но стремновато как то нести сюда деньги
Оскільки грошенята вже є тут, ризик я не збільшуватиму, а розтягну його на довший строк. А там побачимо, що до чого...
Коротше кажучи, потяг 0.1%, що врешті вийшло як 2.65% на річний баксодепо з лояльністю й поповненням. Малувато, звичайно, хоча до прикладу в Альфі більші ставки на строк аж від 36 місяців. Тож, побачимо далі, чи спрацює цей стовпчик чи то пак саджанець.
Привіт собачному дворянству (де він і що з ним, може знає хто?).
Стовпчик не спрацював, бо ставки підняли від сьогодні до 3% по баксу (по євро також). Справдилася надія, не дарма вчора не перевклався під 2.65% ))