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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:52

  vovareuckij написав:Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???

Я пополняю счет не позже предпоследнего рабочего дня месяца на сумму, рассчитанную по формуле: минплатеж÷0,05.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:26

Bosstone Каким способом пополняете? То есть если пополнять в предпоследний рабочий день месяца следующего за возникновением задолженности все будет ок?
vovareuckij
 
Повідомлень: 205
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Подякував: 14 раз.
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  #<1 ... 391392393394
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