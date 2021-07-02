Я пополняю счет не позже предпоследнего рабочего дня месяца на сумму, рассчитанную по формуле: минплатеж÷0,05.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:52
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:26
Bosstone Каким способом пополняете? То есть если пополнять в предпоследний рабочий день месяца следующего за возникновением задолженности все будет ок?
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|