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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 14:29
Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
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demichh
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Додано: Сер 29 вер, 2021 14:58
demichh написав:
Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
На минулому тижні стеля по грн була 10,5% без поповнення, виплата в кінці.
Видно на 0,5% підняли.
Якесь магічне число 11%. Бояться його переступити.
Комса, Рада, Аграрії, УБІБ - всі біля 11% крутяться.
Один Фарс бонусним макаром до 13,95-14% підняв.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 19:16
demichh написав:
Пришла смс:
Депозити
Получается по доллару порезали ставку.
...казлы... ©
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:59
demichh написав:Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
Вдруг кому надо, в глобусе есть 3.5%
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alter
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:47
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:03
alter написав:
demichh написав:Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
Вдруг кому надо, в глобусе есть 3.5%
В УкрКапе еще с мая повысили до 3,5% в долларе и 2,5% в евро
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:19
Ребят,подскажите,приложение todobank есть только на смартфоне,а на стационарном компьютере нет?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:50
Scotch, только на смартфоне.
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