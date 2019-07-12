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Обслуговування в українських
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:31

  TylerTruman_ написав:Подальша доля Аркади може виявитися сумною?


залежить від долі влади, але банк ставками і так малоцікавий
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:46

банк не выполняет обязательства договора

Я инвестор 14 дома ЖК Эврика г.Киев. Более 18 месяцев не могу получить квартиру согласно условиям договора с застройщиком Аркада.
Каждые три месяца переносят сдачу дома и так уже 18 месяцев. В письмах задержку обосновывают следующими причинами - "в связи с оттоком специалистов за границу ТОВ Аркада-Будівництво вынуждено было дополнительно заключить договор с другими организациями...", " в связи с долгосрочной процедурой согласования генерального плана..." В последних письмах после 18 месяцев задержки указаны причины " выполняются внутренние отделочные, специальные и фасадные работы..."
Ситуация по другим строящимся домам ЖК Эврика схожая, если не сказать хуже.
В зимнее и летнее время строители не работают. Отношение компании к клиентам грубое и неуважительное, ущемляющее все права инвесторов. А также банк ведет нечестную информационную деятельность, привлекая провокаторов и ботов.
По истечении времени инвестиционная стоимость такой недвижимости теряется. А тем, кто приобретает квартиру у застройщика Аркада для собственного проживания и одновременно снимает квартиру в ожидании сдачи инвестируемой, нецелесообразно рассматривать такую инвестицию вообще.
На сегодняшний день задержка сдачи дома больше, чем плановые сроки его постройки.
Насколько эффективный менеджмент компании, способен ли застройщик вообще справиться с проблемами менеджмента, на основании чего делаются прогнозы и выставляются сроки остается большим вопросом. А самый главный вопрос - будет ли сдан дом и когда?
Ganna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:02

Re: Аркада

НБУ запретил привлекать Аркаде новые средства клиентов. В случае введения временной администрации, в какую очередь попадают клиенты, инвестировавшие в жилье? В 7-ю?
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:49

  rsq написав:НБУ запретил привлекать Аркаде новые средства клиентов. В случае введения временной администрации, в какую очередь попадают клиенты, инвестировавшие в жилье? В 7-ю?

Под гарантии ФГВФО они не попадают.
А в порядке стандартной ликвидации банка можно не ждать никаких выплат, хоть 5-ю очередь, хоть в 10-ю. До таких очередей в 99,9% случаев не доходит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 05:03

  rsq написав:НБУ запретил привлекать Аркаде новые средства клиентов. В случае введения временной администрации, в какую очередь попадают клиенты, инвестировавшие в жилье? В 7-ю?

Они никуда не попадают, поскольку внесение средств в Фонд финансирование строительства на покупку жилья - это не инвестиционный вклад, а покупка недвижимости - деньги вносятся не на личный счет клиента, а переводятся клиентом на общий финансовой компании, которая управляет ФФС, или застройщика. Если в банк вводится временная администрация, то пропадают деньги не клиента, а юридического лица, на счет которого они вносились. Клиент несет только риск, что застройщик не будет иметь средств на строительство, но обычно банк кредитирует застройщика, а деньгами, которые вносят клиенты, которые инвестируют ФФС, погашаются эти кредиты.
Sanio
 
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