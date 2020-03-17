А зачем оно при прогнозе роста $ в 2 раза в ближайший месяц?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:12
Re: Аркада
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:22
почему не в три? )
Раньше надо было брать
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:46
Re: Аркада
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:37
мвф нам не друг
і прогноз його нас не цікавить!
+50грн !
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:54
Re: Аркада
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:47
Тільки з МВф в світле майбутнє...
МВФ допоможе більш гладко кризу пройти
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