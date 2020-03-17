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Обслуговування в українських
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:12

Re: Аркада

  emeta написав:17,5%

А зачем оно при прогнозе роста $ в 2 раза в ближайший месяц?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:22

  ukrprom2014 написав:
  emeta написав:17,5%

А зачем оно при прогнозе роста $ в 2 раза в ближайший месяц?


почему не в три? )
Раньше надо было брать
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:46

Re: Аркада

  emeta написав:почему не в три

По прогнозу МВФ
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:37

  ukrprom2014 написав:
  emeta написав:почему не в три

По прогнозу МВФ


мвф нам не друг
і прогноз його нас не цікавить!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:54

Re: Аркада

  greenozon написав:нам не друг

тю, а как же займы?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:47

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:нам не друг

тю, а как же займы?

Тільки з МВф в світле майбутнє...
МВФ допоможе більш гладко кризу пройти
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