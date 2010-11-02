Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю Не нараховуються
через ТАС2Ю дольше проводится, хотя в данном случае это не важно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:05
Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю Не нараховуються
через ТАС2Ю дольше проводится, хотя в данном случае это не важно
Востаннє редагувалось vollena71 в Сер 19 гру, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:47
Re: Альфа-Банк
Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся.
Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго".
Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути.
Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57
За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла.
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:05
Угу.
Уже и офпред на сайте сменился, а все написанное viewtopic.php?p=4335188#p4335188 так и осталось актуальным.
Black Jack - White Business
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