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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7341734273437344>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:29

  mephala написав:второй док читайте. раздел клиент обязан.
только в доках нигде и не написано что можно допку віпустить на третье лицо.
єтот запрет же касается личніх карт клиента.
так что если пойдете по докам - останетесь без допки :mrgreen:


https://alfabank.ua/storage/files/publi ... x-2019.pdf
5. Забезпечення безпеки використання Платіжної Картки:
Безпека використання БПК:
- нікому не повідомляйте Ваш ПІН-код та зберігайте його в таємниці, щоб ні з яких умов він не став відомий
третім особам;


Если вы про это, то это не совсем относится к моему случаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:12

Re: Альфа-Банк

так я и писал что нет нигде про відачу карті на третье лицо. речь только про владельца счета и его карті. и он же подписівал дкбо с аллой.
про таких как ві у аллі молчат. а если молчат - то ИМХО відача вам карті вообще не предусмотрена. сожгите и забудьте что получали =)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:17

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах?

Ещё раз - если банк лишается права кредитовать - у него отзывается лицензия. Невозможно в лицензии отозвать только операцию кредитования, или к примеру только кассового обслуживания клиентов. Когда-то давно - лет 20 назад - все разрешенные операции действительно перечислялись списком в приложении к лицензии, но такого уже очень давно нет. Могу ошибиться, но сейчас наличие у банка лицензии это значит что он по умолчанию имеет право кредитовать, осуществлять РКО, привлекать депо, работать с валютой на внутреннем рынке. Выборочно лишить любой из этих операций нельзя

Ни кто не говорил об отзыве или лишении, а о том что оформили новую от 2011 - во всяком случае там показывали старую лицензию где пункты были и новую, где их уже нет.
https://bank.gov.ua/files/Licences_bank/300346.pdf
старую найти не могу
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:20

  mephala написав:так я и писал что нет нигде про відачу карті на третье лицо. речь только про владельца счета и его карті. и он же подписівал дкбо с аллой.
про таких как ві у аллі молчат. а если молчат - то ИМХО відача вам карті вообще не предусмотрена. сожгите и забудьте что получали =)

Выдача на 3х лиц есть
Процедуры активации и передачи пин кода - нет
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:26

  ol_zy написав:Ни кто не говорил об отзыве или лишении, а о том что оформили новую от 2011 - во всяком случае там показывали старую лицензию где пункты были и новую, где их уже нет.
https://bank.gov.ua/files/Licences_bank/300346.pdf
старую найти не могу

У директора титановые нервы на этих хм.. одаренных личностей :)

Я бы при первом же визите перевел их общение в письменную форму с цо.
Может конечно начальник профессиональный юрист, но работа с такими товарищами явно не для начальника отделения, а для службы сб банка.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:56

  zzzzzz написав:
  MASolomko написав:
  ol_zy написав:...вот как в договоре написано так и должно быть.
Я тоже так думаю.
И, если это так, то упрёки zzzzzz не обоснованы — договор подписан, претензий быть не может.

Ух, защитники Альфы такие грозные ))

На данный момент такого пункта я не нашел в договоре.
https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf

1.14.1 - Встановлення ПИН

Все, больше я ничего не нашел.

согласно договора ДКБО там всего навсего предусмотренна такая возможность, но там не написано что это является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

П.С. Все условия и тарифы я не проверял, может где-то это и прописано,буду благодарен если кто-то найдет такой пункт.

Не знаю или еще актуально, может IVR работает
https://alfabank.ua/upload/plat_card_ukr.pdf
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:03

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank
это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах? И вы кредиты не имеете права выдавать, точнее начислять по ним проценты?
Развейте миф из видео.

ol_zy, добрый день. Все есть. Документы открыты к ознакомлению на сайте банка. Банк действует на основании лицензии НБУ (№61), в лицензии указано, что банк работает в соответствии с ЗУ "Про банки і банківську діяльність". В самом законе указан перечень услуг, которые имеет право предоставлять банк (среди них и кредитование - ст. 47,49).

Но вот перечень операций должен быть указан в лицензии и там есть все, кроме кредитования см. ссылку на лицензию 61 на сайте НБУ. Кстати текста лицензии с перечнем на сайте альфы не нашел.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:03

  ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  ol_zy написав:это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах?

Ещё раз - если банк лишается права кредитовать - у него отзывается лицензия. Невозможно в лицензии отозвать только операцию кредитования, или к примеру только кассового обслуживания клиентов. Когда-то давно - лет 20 назад - все разрешенные операции действительно перечислялись списком в приложении к лицензии, но такого уже очень давно нет. Могу ошибиться, но сейчас наличие у банка лицензии это значит что он по умолчанию имеет право кредитовать, осуществлять РКО, привлекать депо, работать с валютой на внутреннем рынке. Выборочно лишить любой из этих операций нельзя

Ни кто не говорил об отзыве или лишении, а о том что оформили новую от 2011 - во всяком случае там показывали старую лицензию где пункты были и новую, где их уже нет.
https://bank.gov.ua/files/Licences_bank/300346.pdf
старую найти не могу

В приведенной Вами ссылке как раз перечислены все старые лицензии Аллы. Но в Украине изменился порядок лицензирования - причем не только для Альфы, но и для всех банков страны - если раньше форма лицензии предусматривала бланк + приложение к нему с перечнем всего что банку разрешено осуществлять, то, наверное с 2011 года - действует принцип разрешено все не запрещено законом и на что НБУ не ввел ограничения в конкретном банке. При этом в лицензии перечень разрешенных операций уже не перечисляется - они все перечислены в статье Закона "О банках и банковской деятельности", которые сегодня тут любезно указывала оф.пред. По аналогии с Альфой - дятлы из Вашего видео могут взять любой из банков, существовавших до 2011 года и объявить что он потерял пункты лицензии :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:12

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:zzzzzz, я не являюсь клиентом банка пока что. Вам вчера менеджер предложила приехать к владельцу счета и выпустить ПИН-код к карте. Вы отказались.
Можно же МАБ владельца открыть один раз на пару секунд, а потом заблочить доступ.

Что самое смешное МАБ все равно понадобится ещё минимум один раз - ведь переключить с смс уведомлений на пуши можно только в нем :).

можно заявлением в банке отказаться :wink:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:24

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Но вот перечень операций должен быть указан в лицензии и там есть все, кроме кредитования см. ссылку на лицензию 61 на сайте НБУ.

Это Вы так решили что он должен. И присмотритесь к списку - там нету также депозитных операций и нету кассового обслуживания. Думаете их тоже Альфа не может выполнять? :)
Я просто уже не помню когда именно это произошло - как бы не с 2001 года когда приняли новый Закон "О банках..." и НБУ вначале перестал писать в приложении к лицензии 4 или 5 основные банковские операции (кредитование, депозиты, кассовое обслуживание и что-то еще) без обеспечения деятельности которых лицензия банку просто не давалась, а сейчас и вовсе перечень сокращен до минимума - типа все есть в Законе
Flamingo
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