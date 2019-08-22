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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7508750975107511>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:54

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Бонус только за депозиты, что открыты в отделении.

Ясно, спасибо. Но, как по мне, это глупо. Вы тратите время клиента, время сотрудников отделения, которые могли бы оформлять продукты новым клиентам банка. А результат то в итоге один и тот же, за исключением, что оформленный депо онлайн экономит банку время ...
Не рассматриваете возможность, как в других банках, давать бонусы при оформлении депо онлайн ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:17

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Бонус только за депозиты, что открыты в отделении.

Ясно, спасибо. Но, как по мне, это глупо. Вы тратите время клиента, время сотрудников отделения, которые могли бы оформлять продукты новым клиентам банка. А результат то в итоге один и тот же, за исключением, что оформленный депо онлайн экономит банку время ...
Не рассматриваете возможность, как в других банках, давать бонусы при оформлении депо онлайн ?

Ну Вы же не знаете какая цель преследуется этой аХцией. Можт как раз посмотрели, что загрузка сотрудников поуменьшилась и надо бы их подзагрузить. Опять таки "при живом общении" вам еще попробуют пару-тройку каких-то еще продуктов "втюхать". Так что как говорл Винни Пух: "Этот ж-ж-ж - не спроста!" - смысл для Алки в этом какой-то точно есть. Пусть даже нам с вами не понятный.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:22

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Бонус только за депозиты, что открыты в отделении.

Ясно, спасибо. Но, как по мне, это глупо. Вы тратите время клиента, время сотрудников отделения, которые могли бы оформлять продукты новым клиентам банка. А результат то в итоге один и тот же, за исключением, что оформленный депо онлайн экономит банку время ...
Не рассматриваете возможность, как в других банках, давать бонусы при оформлении депо онлайн ?

Передам ваше предложение :wink:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:24

  Flamingo написав:Ну Вы же не знаете какая цель преследуется этой аХцией. Можт как раз посмотрели, что загрузка сотрудников поуменьшилась и надо бы их подзагрузить. Опять таки "при живом общении" вам еще попробуют пару-тройку каких-то еще продуктов "втюхать". Так что как говорл Винни Пух: "Этот ж-ж-ж - не спроста!" - смысл для Алки в этом какой-то точно есть. Пусть даже нам с вами не понятный.

Та что там непонятного-то?
В прошлую акцию именно кредитки и предлагали настойчиво
Я им говорю - у меня уже 2, больше ж не даете
а они - дык давайте закроем что-то и откроем тревел
:)

Короче - это замануха для личного контакта и напаривания.
Но тогда имело смысл - давали 50 грн за 5000 грн. Щас за 20к пусть сидят без меня :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:31

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Я им говорю - у меня уже 2, больше ж не даете
а они - дык давайте закроем что-то и откроем тревел

сейчас видимо будут топить за карту "все просто" :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:44

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет

velvet, добрый день. Если назначен новый менеджер, он должен перезвонить клиенту, представиться и дать свои контакты для связи. Направила инфо на отделение, разберутся и перезвонят вам.

спасибо, перезвонили, а может можно реализовать автоматическую рассылку о смене менеджера, это эффективней...
Отдельное спасибо, что переместили банкомат с кеш-ин в зону 24 отделения и теперь можно пополнять карту в нерабочее время.

Вітаю! Нарешті прокоментую ))

Колись за лояльніших умов у мене також був персональний менеджер, але коли задрали планку вище фонда, то я гадав, що в мене його відібрали, тому обслуговувався у загальній черзі. Наразі прошу реалізувати інформування про персонального менеджера, як у Приваті, прямо у Альфа Мобайл, тоді більшість питань відпадуть.

Принагідно долучаюся до дяки Альфі за кешін-24, знадобиться...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:50

  Alfa_Bank написав:
  Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрий ранок,
відправив вчора запрошення другу, при переході за посиланням, муАльфа пропонує йому оформити лише кредитну карту, а потрібна дебетова.
Що з цим робити?

Rainbow, доброго ранку. Напишіть, будь-лака, ІПН друга та зробіть скрін, перевірю.

Ще питання. Коли у мене та друга вже є пакетні картки, то за додаткову картку до існуючого рахунку рефералка нічого не дасть?

А якщо це буде новий рахунок, наприклад у валюті, то буде зиск обом, але на гривневу пакетку?

І ще, за кредитку Максимум клієнту без неї дадуть по двісті кожному також?

Дякую наперед за змістовну відповідь.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:56

  kreuz написав:Вітаю! Нарешті прокоментую ))

Колись за лояльніших умов у мене також був персональний менеджер, але коли задрали планку вище фонда, то я гадав, що в мене його відібрали, тому обслуговувався у загальній черзі. Наразі прошу реалізувати інформування про персонального менеджера, як у Приваті, прямо у Альфа Мобайл, тоді більшість питань відпадуть.

Принагідно долучаюся до дяки Альфі за кешін-24, знадобиться...

kreuz, вітаю! Це є в наших паланах, але поки не найближчим часом.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:11

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю! Нарешті прокоментую ))

Колись за лояльніших умов у мене також був персональний менеджер, але коли задрали планку вище фонда, то я гадав, що в мене його відібрали, тому обслуговувався у загальній черзі. Наразі прошу реалізувати інформування про персонального менеджера, як у Приваті, прямо у Альфа Мобайл, тоді більшість питань відпадуть.

Принагідно долучаюся до дяки Альфі за кешін-24, знадобиться...

kreuz, вітаю! Це є в наших паланах, але поки не найближчим часом.


Розумію. Скажіть ще, операції липня, проведені за рахунком у серпні, будуть зараховані до 12 операцій для уникнення абонплати за СЕРПЕНЬ?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:21

  kreuz написав:Ще питання. Коли у мене та друга вже є пакетні картки, то за додаткову картку до існуючого рахунку рефералка нічого не дасть?

А якщо це буде новий рахунок, наприклад у валюті, то буде зиск обом, але на гривневу пакетку?

І ще, за кредитку Максимум клієнту без неї дадуть по двісті кожному також?

Дякую наперед за змістовну відповідь.

Додаткову картку/рахунок до вже існуючого пакету оформити по реферальному посиланню немає можливості. Якщо у вас Максимум немає, а друг по вашому посиланню її оформить, то винагороду отримає кожен.
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