Menwyy написав:Где-то здесь уже задавали вопрос. Для комфорт фгвфл будет ли начисление кб за пополнение через сенс? (в правилах этот тариф не учтен, но помнится вы кому-то отвечали, что должны начислить)
Menwyy написав:Где-то здесь уже задавали вопрос. Для комфорт фгвфл будет ли начисление кб за пополнение через сенс? (в правилах этот тариф не учтен, но помнится вы кому-то отвечали, что должны начислить)
Доброго дня. Комфорт ФГВФЛ теж бере участь в акції.
Alfa_Bank написав:Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.
Супер. Так мона активировать на первичную сумму, а Спарта сама подправит по факту списания? Или Спарта просто не активирует 1ю, и предложит 2ю на новую сумму?
При зміні суми покупки, розстрочка на першу пропозицію не активується, відправляється нова пропозиція зі зміненою сумою. Проте, майте на увазі, якщо ваша знижка пройде як повернення (в описаному вами випадку частіше буває саме так), то по розстрочці може бути відмова по причині повернення покупки або ж пропозиції по розстрочці не буде.
таки Повернення
Вообщем Алкой под Рассрочку на Кло не расчитываюсь. Даже Тася нормально обрабатывает КБ от Кло