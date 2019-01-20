RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9635963696379638>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:38

Re: Альфа-Банк

А что там смотреть?
В 7:13 деньги сняты с депозита, в 9:28 зашли на карту.
О - оперативность.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 741
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:37

Re: Альфа-Банк

Где-то здесь уже задавали вопрос. Для комфорт фгвфл будет ли начисление кб за пополнение через сенс? (в правилах этот тариф не учтен, но помнится вы кому-то отвечали, что должны начислить)
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:54

  Menwyy написав:Где-то здесь уже задавали вопрос. Для комфорт фгвфл будет ли начисление кб за пополнение через сенс? (в правилах этот тариф не учтен, но помнится вы кому-то отвечали, что должны начислить)

Было мне,жду ещё
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6041
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:04

  Menwyy написав:Где-то здесь уже задавали вопрос. Для комфорт фгвфл будет ли начисление кб за пополнение через сенс? (в правилах этот тариф не учтен, но помнится вы кому-то отвечали, что должны начислить)

Доброго дня. Комфорт ФГВФЛ теж бере участь в акції.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10660
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:09

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.

Супер.
Так мона активировать на первичную сумму, а Спарта сама подправит по факту списания?
Или Спарта просто не активирует 1ю, и предложит 2ю на новую сумму?

При зміні суми покупки, розстрочка на першу пропозицію не активується, відправляється нова пропозиція зі зміненою сумою. Проте, майте на увазі, якщо ваша знижка пройде як повернення (в описаному вами випадку частіше буває саме так), то по розстрочці може бути відмова по причині повернення покупки або ж пропозиції по розстрочці не буде.


таки Повернення :(

Зображення

Вообщем Алкой под Рассрочку на Кло не расчитываюсь.
Даже Тася нормально обрабатывает КБ от Кло :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 05.05.21
Подякував: 37 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:13

Re: Альфа-Банк

Укрсиб и Идея отлично воспринимают блокировку по полной стоимости и возврат скидки.
lel
 
Повідомлень: 2964
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:20

Re: Альфа-Банк

Ну да, но они пристроены, хотелось вот тут с рассрочкой побаловаться )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 05.05.21
Подякував: 37 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 21:56

Секс

Тяну Сексом с Моно 4 тыс. гривен, пишет- Ошибка при прохождении проверки 3-D Secure. При этом никаких дополнительных окон не выскакивает.
Water
 
Повідомлень: 1692
З нами з: 06.03.12
Подякував: 53 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:31

  Water написав:Тяну Сексом с Моно 4 тыс. гривен, пишет- Ошибка при прохождении проверки 3-D Secure. При этом никаких дополнительных окон не выскакивает.

1й раз шоли?
Мучайте Моню, у них там либо 3Дсек не настроен либо просто фрод лочит.
Требуйте "нормального прохождения сигналу" :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 05.05.21
Подякував: 37 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 04:39

Re: Альфа-Банк

Water, карта monobank'a случайно не Mastercard? Если да, то у этой платёжной системы недавно был сбой с 3-D Secure.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3529
З нами з: 08.03.18
Подякував: 425 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9635963696379638>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, Flamingo і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4920, 4921, 4922
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49211 6435986
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 23:35
mustbe
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 206, 207, 208
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
2078 653640
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:10
klug
Банк Восток 1 ... 51, 52, 53
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
522 362652
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 13:37
Sergion

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96370)
29.07.2021 05:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.