Ромасик написав:а что буде за неподачу декларации?
а почему Вы хотите ее не подавать?
Так, відповідно до п. 120.1 ст. 120 ПКУ у випадку неподання або несвоєчасного подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов'язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
а на холеру мне нужна єта головная боль за 340 грн и то если споймают?
Альфа-Банк начал пилотную фазу проекта по покупке клиентами цифрового банка Sense SuperApp акций международных компаний. За несколько часов с момента открытия функционала клиенты осуществили 185 сделок по покупке акций на сумму 1,6 млн грн, сообщилa Delo.ua пресс-служба финансового учреждения. https://delo.ua/banks/klienty-alfa-bank ... rn-390766/ Пилотный проект продлится с 28 декабря по 10 января. 80% клиентов, совершивших сделки, приобрели по 1-2 акции, средний чек составил 8 600 грн, а наибольшей популярностью пользовались акции Pfizer, Apple, Coca-Cola, Bank of America, Intel, Microsoft, Facebook. Участие в пилоте принимают уже более 8 тысяч человек. Функционал для всех клиентов будет открыт в Sense SuperApp после 10 января 2022 года, когда завершится тестирование пилотной группой клиентов. Минимальный порог для инвестирования — от 1 акции, в среднем стоимость одной акции около 4 000 грн. Все расчеты осуществляются в гривне. Торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00. Клиент совершает покупку и продажу акций по ценам, которые соответствуют котировкам международных бирж. Налоги удерживаются от инвестиционной прибыли в момент продажи акций. Сделки проводятся в правовом поле Украины. Клиентам не нужно отправлять средства за границу.
Ромасик написав:прикупил себе микрософта, цсх. А как теперь продать? Я вижу только кнопки купить
апд. Список купленных акций появляется после обновления экрана рядом возле кнопки "купить".
Хотел скупать дальше, выскочила какая-то ошибка о статусе, и больше не дает "Smth went wrong"
Зайдите в "Мої акції", нажимаете на акцию, там есть кнопка Продать. Но учтите, с продажей можно сразу готовиться подавать декларацию
ахаха, точно, надо хотя бы с нового года) Та не, то я пытался рассмотреть, видно ли за сколько я купил, за сколько продаю. Где мой профит. И пока что с этим тяжело с интерфейсом. Какеи-то голубенькие циферки скачут.
И Банка Америки еще купил на сдачу.
MASolomko написав:Вообще-то в чате для инвесторов написали:
️️️Временно, минут на 30 необходимо приостановить торговлю. Если получится восстановить раньше - сразу же сообщим
ото я вероятно попал на поломку. В агритменте не писали, что надо еще чат хейтеров отслеживать)