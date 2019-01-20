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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10197101981019910200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:51

  guntherhouse777 написав:
  Citizen_D написав:На фоне торговли акциями почти не замеченньіми остались появление копилки с 7% и карта отделений и банкоматов в сенсе.

За 7% есть места где не нужны кеды для частичного снятия

так а что частичное, разве оно не сгорает если снял до 1го числа?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:53

Re: Альфа-Банк

Сегодня и у меня купились акции, нет уже вчерашнего "щось пішло не так"
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:56

  motosmile написав:
  Ukrainian написав:
  motosmile написав:А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...

Що купляємо якщо не секрет?

Думал merck попробовать для начала)

Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:58

  Zonenor написав:В Запорожском отделении №1 Альфа-банк (пр-т Соборный, 141) произошла такая история.
Моя супруга, 23 декабря получала в отделение валюту со своей карты. Получив нужную сумму, она несколько раз пересчитала ее и все количество совпадало. После этого спокойно ушла с отделения. Через некоторое время после этого, обеспокоенная сотрудница банка перезвонила, и попросила еще раз пересчитать, так как видимо касса в конце рабочего дня не совпадала. Мы дома еще раз пересчитали всю сумму, все совпадало. Прошла неделя....И вдруг сегодня сотрудница отделения перезванивает на телефон и заявляет, что служба безопасности всю неделю просматривало камеры наблюдения, и заявляет что выдала супруге лишнюю купюру и требует вернуть якобы лишнюю купюру. Якобы приходите завтра и посмотрите сами.Ахаха, Альфа, вы ждали неделю, чтобы испортить праздник под Новый год?! Абсурдность ситуации в том, что все это происходит неделю спустя.
Так и хочется сказать: Альфа, пошел нафиг, с Новым Годом!


странно, что в Запорожье настолько бедны, что нет машинки

при таком конечно нужно ASAP в кассу в тот же день и разобраться, не в проблеме кассира, а в проблеме получившего

теперь вам в только в головнэ запоризьке виддилення и скучать с записями камер, если ваш случай неочевидно просматривается
если откажут - придется тратиться на юриста (
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:12

  Citizen_D написав:На фоне торговли акциями почти не замеченньіми остались появление копилки с 7% и карта отделений и банкоматов в сенсе.

7% превращаются в тыкву при досрочном снятии
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:18

Re: Альфа-Банк

Чего-то здесь тишина. Акцию "Сенсационный бонус" продлили на год, но максимальная выплата 250 орешков/месяц. И хотят сделать онлайн их начисление.

Всё детали в новогос году.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:23

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:странно, что в Запорожье настолько бедны, что нет машинки

Думаю машинки там есть. Но из моей практики могу сказать что могут ошибаться не только машинки настольные, но даже и супер дорогущие супер скоростные "наполные" (размером с комнату) стоимостью под миллион дойч.марок фирмы Гезике и Девриент. Так что наличие машинки уменьшает вероятность ошибки но полностью ее не исключает.
  cohan написав:при таком конечно нужно ASAP в кассу в тот же день и разобраться, не в проблеме кассира, а в проблеме получившего

Думаю там разбирались. И скорее всего несколько дней работала комиссия, которая смотрела все включая камеры нацеленные на клиента. И по ходу таки что-то могли на видео рассмотреть.
  cohan написав:теперь вам в только в головнэ запоризьке виддилення и скучать с записями камер, если ваш случай неочевидно просматривается
- Согласен, что в банка пойти надо и посмотреть, что там покажут. Не знаю как сейчас, но когда работал в банке я камеры направленные на клиента были с очень низким разрешением. Рассмотреть полистно что там было в руках клиента было практически невозможно. Если только он не каждую отдельную банкноту поштучно перекладывал под камерой с одной кучки на другу. Любые сомнения когда там не видно что там было 2 а не 1 банкноты, или 3 а не 2 банкноты, или 4 а не 3 и т.д. должны рассматриваться в пользу клиента, а не банка. При этом обзор денег не должен на видео закрываться чем либо, в т.ч. руками клиента. Все деньги должны быть видны четко при их пересчете, только в этом случае банк сможет что-либо предьявлять. Но я почему-то уверен, что четкого видео у банка нет. Но узнать это можно лишь посмотрев, что там покажут. Я бы пошел посмотрел
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:50

  cohan написав:
  Пансер написав:Я правильно зрозумів, що якщо пакетну White відкрив в середині цього місяця, то умови для безкоштовного обслуговування цього місяця можна не виконувати, хоча в сенсі лічильник є?


от чего бы не рискнуть :mrgreen: :mrgreen:
на морозе все же тяжело 10 раз по три раза тапнуть пополниить мабил по 1 грн :mrgreen:

Так оно вроде как такое пополнение через Сенс не канает (надо не чз сенс), или я что-то пропустил?
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