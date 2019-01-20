Flamingo написав:Кстати по дебетке тоже можете не успеть. Если не ошибаюсь офпред писал, что важно для сенс.бонуса чтобы пополнение именно провелось по счету в текущем месяце чтобы были выплачены орехи в следующем. А входящий р2р Алка может в этом году и не провести
По этому вопросу разночтений быть не должно, согласно правилам.
Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з поповнення: - операції, які було здійснені з 00:00 до 04:00 год за київським часом першого дня дії акції та після 23:59 год за київським часом останнього дня дії акції.
malinin007 написав:По этому вопросу разночтений быть не должно, согласно правилам.
Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з поповнення: - операції, які було здійснені з 00:00 до 04:00 год за київським часом першого дня дії акції та після 23:59 год за київським часом останнього дня дії акції.
Все, шо между, по идее должно окешбечиться.
То, что "було здійснені" обязательно окэшбечится. И то, что, если ещё не провелось по счёту, то не здійснено, действительно, разночтений не вызывает