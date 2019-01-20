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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10200102011020210203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:40

Колеги!

що буде із Сенс-бонусом в січні 2022?

наразі 0 офіційних новин...

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D1%81-
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:48

  greenozon написав:Колеги!

що буде із Сенс-бонусом в січні 2022?

наразі 0 офіційних новин...

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D1%81-

несколько страниц назад и таб финнас написал, что продлен на весь 2022 но 250 грн.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:03

  Oberon написав:
  cohan написав:
  Пансер написав:Я правильно зрозумів, що якщо пакетну White відкрив в середині цього місяця, то умови для безкоштовного обслуговування цього місяця можна не виконувати, хоча в сенсі лічильник є?


от чего бы не рискнуть :mrgreen: :mrgreen:
на морозе все же тяжело 10 раз по три раза тапнуть пополниить мабил по 1 грн :mrgreen:

Так оно вроде как такое пополнение через Сенс не канает (надо не чз сенс), или я что-то пропустил?


канает )

  Пансер написав:
  cohan написав:от чего бы не рискнуть
на морозе все же тяжело 10 раз по три раза тапнуть пополниить мабил по 1 грн

Цього місяця вистачає до 25 поповнень на 1 грн по кожному з аккаунтів Укрсиба для 1000 золота


так тут карту не надо вбивать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:13

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:наразі 0 офіційних новин...
Офіційні новини будуть уже в новому році 😃
А поки акцію продовжили )
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:16

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Кстати по дебетке тоже можете не успеть. Если не ошибаюсь офпред писал, что важно для сенс.бонуса чтобы пополнение именно провелось по счету в текущем месяце чтобы были выплачены орехи в следующем. А входящий р2р Алка может в этом году и не провести

По этому вопросу разночтений быть не должно, согласно правилам.

Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з поповнення:
- операції, які було здійснені з 00:00 до 04:00 год за київським часом першого дня дії акції та після 23:59 год за київським часом останнього дня дії акції.

Все, шо между, по идее должно окешбечиться.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:23

Re: Альфа-Банк

  Пансер написав:Цього місяця вистачає до 25 поповнень на 1 грн по кожному з аккаунтів Укрсиба для 1000 золота

О чем речь? Не нахожу этой акции у сибаса.
---
Нашел. Мне на двух акках и не присылали смс.
Востаннє редагувалось malinin007 в П'ят 31 гру, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:28

  malinin007 написав:По этому вопросу разночтений быть не должно, согласно правилам.

Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з поповнення:
- операції, які було здійснені з 00:00 до 04:00 год за київським часом першого дня дії акції та після 23:59 год за київським часом останнього дня дії акції.

Все, шо между, по идее должно окешбечиться.

То, что "було здійснені" обязательно окэшбечится. И то, что, если ещё не провелось по счёту, то не здійснено, действительно, разночтений не вызывает :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:23

Вчера в Сенс СуперАпп создал заявки на открытие 2 депозитов на общую сумму 60 тыс. грн. Заявки были подтверждены кодами, пришедшими в СМС.
Зображення
По окончании процесса мне было показано сообщение, что депозит будет открыт 31-м декабря, и документы будут высланы на электронную почту.
Сегодня захожу в Сенс около 16:00 и вижу, что 60 тыс. грн остались на карте, а в списке моих депозитов пусто.
Альфа, конечно, очень технологичный банк, но подобные проколы отбивают всю охоту использовать ее технологичность.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:35

  Julio написав:Вчера в Сенс СуперАпп создал заявки на открытие 2 депозитов на общую сумму 60 тыс. грн. Заявки были подтверждены кодами, пришедшими в СМС.
Зображення
По окончании процесса мне было показано сообщение, что депозит будет открыт 31-м декабря, и документы будут высланы на электронную почту.
Сегодня захожу в Сенс около 16:00 и вижу, что 60 тыс. грн остались на карте, а в списке моих депозитов пусто.
Альфа, конечно, очень технологичный банк, но подобные проколы отбивают всю охоту использовать ее технологичность.


кодинг натолкнулся на регламент, в обычную пятницу сработало бы
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:14

  cohan написав:
  Julio написав:Вчера в Сенс СуперАпп создал заявки на открытие 2 депозитов на общую сумму 60 тыс. грн. Заявки были подтверждены кодами, пришедшими в СМС.
Сегодня захожу в Сенс около 16:00 и вижу, что 60 тыс. грн остались на карте, а в списке моих депозитов пусто.
Альфа, конечно, очень технологичный банк, но подобные проколы отбивают всю охоту использовать ее технологичность.


кодинг натолкнулся на регламент, в обычную пятницу сработало бы

Вчора був четвер. Я відкрив після 16-ої, хоча перед тим щось туго заводились гроші на картку і заледве натяг бажану суму. А сьогодні вже показує навіть нарахований %.
Всіх з НР!
Ой+
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