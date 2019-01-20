Flamingo написав:Кстати по дебетке тоже можете не успеть. Если не ошибаюсь офпред писал, что важно для сенс.бонуса чтобы пополнение именно провелось по счету в текущем месяце чтобы были выплачены орехи в следующем. А входящий р2р Алка может в этом году и не провести
По этому вопросу разночтений быть не должно, согласно правилам.
Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з поповнення: - операції, які було здійснені з 00:00 до 04:00 год за київським часом першого дня дії акції та після 23:59 год за київським часом останнього дня дії акції.
malinin007 написав:По этому вопросу разночтений быть не должно, согласно правилам.
Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з поповнення: - операції, які було здійснені з 00:00 до 04:00 год за київським часом першого дня дії акції та після 23:59 год за київським часом останнього дня дії акції.
Все, шо между, по идее должно окешбечиться.
То, что "було здійснені" обязательно окэшбечится. И то, что, если ещё не провелось по счёту, то не здійснено, действительно, разночтений не вызывает
Вчера в Сенс СуперАпп создал заявки на открытие 2 депозитов на общую сумму 60 тыс. грн. Заявки были подтверждены кодами, пришедшими в СМС. По окончании процесса мне было показано сообщение, что депозит будет открыт 31-м декабря, и документы будут высланы на электронную почту. Сегодня захожу в Сенс около 16:00 и вижу, что 60 тыс. грн остались на карте, а в списке моих депозитов пусто. Альфа, конечно, очень технологичный банк, но подобные проколы отбивают всю охоту использовать ее технологичность.
Julio написав:Вчера в Сенс СуперАпп создал заявки на открытие 2 депозитов на общую сумму 60 тыс. грн. Заявки были подтверждены кодами, пришедшими в СМС. По окончании процесса мне было показано сообщение, что депозит будет открыт 31-м декабря, и документы будут высланы на электронную почту. Сегодня захожу в Сенс около 16:00 и вижу, что 60 тыс. грн остались на карте, а в списке моих депозитов пусто. Альфа, конечно, очень технологичный банк, но подобные проколы отбивают всю охоту использовать ее технологичность.
кодинг натолкнулся на регламент, в обычную пятницу сработало бы
Julio написав:Вчера в Сенс СуперАпп создал заявки на открытие 2 депозитов на общую сумму 60 тыс. грн. Заявки были подтверждены кодами, пришедшими в СМС. Сегодня захожу в Сенс около 16:00 и вижу, что 60 тыс. грн остались на карте, а в списке моих депозитов пусто. Альфа, конечно, очень технологичный банк, но подобные проколы отбивают всю охоту использовать ее технологичность.
кодинг натолкнулся на регламент, в обычную пятницу сработало бы
Вчора був четвер. Я відкрив після 16-ої, хоча перед тим щось туго заводились гроші на картку і заледве натяг бажану суму. А сьогодні вже показує навіть нарахований %. Всіх з НР!