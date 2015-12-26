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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Граве-Україна

Граве-Україна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Граве-Україна 3.2 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
20
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2017 11:54

Re: Граве-Україна

Они на рынке уже сравнительно давно. Кто-нибудь сотрудничал с ними в рамках пенсионного страхования или страхования жизни, когда договора идут от 10 до 20 лет и по 500$ в год? Какие есть отзывы? Лично у меня сложилось мнение, что они работают по MLM схеме.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2017 17:47

varlo
они не работают по MLM схеме, это агенты продают по MLM
не путайте. :!:
McFly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2017 17:57

Re: Граве-Україна

Я так понял, у них нет накопительного пенсионного страхования по типу - накопил 10 тыс, получаешь по 100$ каждый месяц, накопил 100 тыс $ - получаешь по 1000$?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:02

Выбирайте другие страховые

Столкнулись с этой страховой после аварии, не по нашей вине. Ужасное отношение к людям, особенно начальника в Днепре Виктора. Грубят. Невозможно получить никакой информации не говоря об официальной бумаге, ни по оценки автомобиля ни по ущербу здоровья. Даже раз была ситуация когда начальник по телефону говорит что в отпуске и не может не чем помочь, в тот же день заносили бумаги, а он на месте. Собираемся на них подавать в суд, так как беспричинно отказались выплачивать ущерб по здоровью.
bestbestiya
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:44

bestbestiya Вы пишите о полисе ОСАГО?

до суда попробуйте на них подать жалобы - должно помочь
NoName CK
 
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