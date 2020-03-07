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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:02

  7742 написав:VitaliyN Юрики есть, инсайдов нет)

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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:42

На неделе звонила девушка от ВТБ по юрику. Говорят, что мы им деньги за РКО за январь 2019 должны. Хотя какое РКО в январе 2019, если ликвидация началась официально в декабре 2018?! :shock:
Девушка сказала, что они сейчас по этому вопросу всех обзванивают. Звонили еще кому-нибудь?
P.S. Интересно, девушкам, которые обзвон проводят, молоко "за вредность" дают?:)
7742
 
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