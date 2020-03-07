Нашо інсайдери... вимоги кредиторів акцептовані...чекайте.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:02
Нашо інсайдери... вимоги кредиторів акцептовані...чекайте.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:42
На неделе звонила девушка от ВТБ по юрику. Говорят, что мы им деньги за РКО за январь 2019 должны. Хотя какое РКО в январе 2019, если ликвидация началась официально в декабре 2018?!
Девушка сказала, что они сейчас по этому вопросу всех обзванивают. Звонили еще кому-нибудь?
P.S. Интересно, девушкам, которые обзвон проводят, молоко "за вредность" дают?:)
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:36
Это вообще бред какой- то! Мне не звонили...
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