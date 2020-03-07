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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:02
7742 написав:VitaliyN
Юрики есть, инсайдов нет)
Нашо інсайдери... вимоги кредиторів акцептовані...чекайте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:42
На неделе звонила девушка от ВТБ по юрику. Говорят, что мы им деньги за РКО за январь 2019 должны. Хотя какое РКО в январе 2019, если ликвидация началась официально в декабре 2018?!
Девушка сказала, что они сейчас по этому вопросу всех обзванивают. Звонили еще кому-нибудь?
P.S. Интересно, девушкам, которые обзвон проводят, молоко "за вредность" дают?:)
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:36
7742 написав:
На неделе звонила девушка от ВТБ по юрику. Говорят, что мы им деньги за РКО за январь 2019 должны. Хотя какое РКО в январе 2019, если ликвидация началась официально в декабре 2018?!
Девушка сказала, что они сейчас по этому вопросу всех обзванивают. Звонили еще кому-нибудь?
P.S. Интересно, девушкам, которые обзвон проводят, молоко "за вредность" дают?:)
Это вообще бред какой- то! Мне не звонили...
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VitaliyN
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:44
alter написав:
это то что после 200к+?
То что после 200к - это 4-я очередь, уже все выплатили
подскажите, где выплачивают 4-ю очередь?
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stuermer01
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Додано: Пон 25 тра, 2020 15:12
VitaliyN написав: 7742 написав:
На неделе звонила девушка от ВТБ по юрику. Говорят, что мы им деньги за РКО за январь 2019 должны. Хотя какое РКО в январе 2019, если ликвидация началась официально в декабре 2018?!
Девушка сказала, что они сейчас по этому вопросу всех обзванивают. Звонили еще кому-нибудь?
P.S. Интересно, девушкам, которые обзвон проводят, молоко "за вредность" дают?:)
Это вообще бред какой- то! Мне не звонили...
Сег звонок из ВТБ !!! Дайте денег, говорят ... 252 грн за кассовое обслуживание! Я и охренел... А так и есть, когда деньги заблокировали за ноябрь-декабрь 2018 комиссия за обслуживание и клиент- банк не списывалась... Готовят частичную выплату по 7-й , точно не знают , но не менее 10%...
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:18
stuermer01 написав: alter написав:
это то что после 200к+?
То что после 200к - это 4-я очередь, уже все выплатили
подскажите, где выплачивают 4-ю очередь?
там, где было указано в заявлении на выплату.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:45
stuermer01 написав: alter написав:
это то что после 200к+?
То что после 200к - это 4-я очередь, уже все выплатили
подскажите, где выплачивают 4-ю очередь?
В банку в якому Ваш рахунок кредитора ВТБ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:46
stuermer01 написав: alter написав:
это то что после 200к+?
То что после 200к - это 4-я очередь, уже все выплатили
подскажите, где выплачивают 4-ю очередь?
А Вы заяву на "кредиторские" писали?
Если нет - тогда нигде
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:05
Вкладчик1234 написав:
А Вы заяву на "кредиторские" писали?
Если нет - тогда нигде
да, уже нашел, спасибо за ответы.
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