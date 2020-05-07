Нашо інсайдери... вимоги кредиторів акцептовані...чекайте.
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На неделе звонила девушка от ВТБ по юрику. Говорят, что мы им деньги за РКО за январь 2019 должны. Хотя какое РКО в январе 2019, если ликвидация началась официально в декабре 2018?! Девушка сказала, что они сейчас по этому вопросу всех обзванивают. Звонили еще кому-нибудь? P.S. Интересно, девушкам, которые обзвон проводят, молоко "за вредность" дают?:)
7742 написав:На неделе звонила девушка от ВТБ по юрику. Говорят, что мы им деньги за РКО за январь 2019 должны. Хотя какое РКО в январе 2019, если ликвидация началась официально в декабре 2018?! Девушка сказала, что они сейчас по этому вопросу всех обзванивают. Звонили еще кому-нибудь? P.S. Интересно, девушкам, которые обзвон проводят, молоко "за вредность" дают?:)
7742 написав:На неделе звонила девушка от ВТБ по юрику. Говорят, что мы им деньги за РКО за январь 2019 должны. Хотя какое РКО в январе 2019, если ликвидация началась официально в декабре 2018?! Девушка сказала, что они сейчас по этому вопросу всех обзванивают. Звонили еще кому-нибудь? P.S. Интересно, девушкам, которые обзвон проводят, молоко "за вредность" дают?:)
Это вообще бред какой- то! Мне не звонили...
Сег звонок из ВТБ !!! Дайте денег, говорят ... 252 грн за кассовое обслуживание! Я и охренел... А так и есть, когда деньги заблокировали за ноябрь-декабрь 2018 комиссия за обслуживание и клиент- банк не списывалась... Готовят частичную выплату по 7-й , точно не знают , но не менее 10%...
То что после 200к - это 4-я очередь, уже все выплатили
подскажите, где выплачивают 4-ю очередь?
В банку в якому Ваш рахунок кредитора ВТБ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.