LutsMan написав:
Зачем чушь городить ? Все показатели были в норме! Почитайте, сколько денег "супостат" влил только в этот банк в период с 2014 по 2018 годы. Причём, уже имея запрет НБУ на выплату дивидендов и прочие ограничения на операции с капиталом. Он бы и дальше вливал, только наши "керманычи" решили зарезать банк в аккурат перед выборами Пороха, чтобы показать это как очередную "великую победу" ("мова,вiра,армія" - надеюсь еще не все забыли ?). Показательно, что ему это не помогло...
Полностью поддерживаю.
Успешный и удобный банк задушили (в том числе путём невозврата кредитов от государственных компаний) власти Украины, руководствуясь политическими целями.
Думаю, что мера ответственности НБУ, кабмина и отдельных лиц будет установлена судом позднее.
Ну а возврат и компенсация будут за наш счёт, за счёт налогоплательщиков, это огорчает больше всего