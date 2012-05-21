Квесторе_поверніться написав:Банка могла жити і жити...якби супостат пу вимоги НБУ виконував би.
Зачем чушь городить ? Все показатели были в норме! Почитайте, сколько денег "супостат" влил только в этот банк в период с 2014 по 2018 годы. Причём, уже имея запрет НБУ на выплату дивидендов и прочие ограничения на операции с капиталом. Он бы и дальше вливал, только наши "керманычи" решили зарезать банк в аккурат перед выборами Пороха, чтобы показать это как очередную "великую победу" ("мова,вiра,армія" - надеюсь еще не все забыли ?). Показательно, что ему это не помогло...
Полностью поддерживаю. Успешный и удобный банк задушили (в том числе путём невозврата кредитов от государственных компаний) власти Украины, руководствуясь политическими целями. Думаю, что мера ответственности НБУ, кабмина и отдельных лиц будет установлена судом позднее. Ну а возврат и компенсация будут за наш счёт, за счёт налогоплательщиков, это огорчает больше всего
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер написав:невозврата кредитов от государственных компаний) власти Украины, руководствуясь политическими целями.
Про війну чому не згадуєте? Анексія територій...неповернення кредитів. Це ж у банки вуйцьо Бєня хотів своє забрати...тоді і проблеми загострились. Супостат пу власними руками і підігнав банку під ТА.
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rsq написав:ФГВФЛ продав (списав) активи мережі АТЛ за +- за 1% від суми боргу. Потихеньку грабують кредиторів: https://oligarh.media/2020/07/02/avtose ... bez-deneg/ . Здавалося б, робочий бізнес повинен коштувати дорожче..
По адресу Симиренко, 36 в городе Киеве в недостроенном спортивном комплексе АТЛ обосновалось еще в середине 1990-х годов. При этом, судя по постоянному потоку фур с луганскими номерами, которые прибывали и продолжают прибывать на указанный выше адрес, события 2014 года на АТЛ не повлияли совсем.