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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1745174617471748

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:29

rsq
29.10 выставляют пул https://vtb.fg.gov.ua/lot/164129
Там в паспорте указаны два кредита юрлиц из Донецка с задолжностью по телу кредита 1 464 716 765,97 и 1 706 327 437,38 грн.
Лоты в которых написано "долг ЖД" нигде не встречала)
Если кто-то знает номер кредитного договора, тогда есть шанс найти.
7742
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:52

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Судя по закрытым лотам на prozorro за период с июля по конец октября, банк должен был накопить на выплату еще 10% юрикам. Может кто слышал, грядет ли это радостное событие?).
7742
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:56

  7742 написав:Если кто-то знает номер кредитного договора, тогда есть шанс найти.

Номера кредитных договоров ВТБ с Донецкой ЖД есть в судебном решении:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77246795
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:45

Ура, йолки
Наш горе- банк еще на 10% нашкреб денег!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:38

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://www.fg.gov.ua/articles/48819-og ... -bank.html
Ликвидация стала бессрочной?
7742
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:50

rsq
https://vtb.fg.gov.ua/lot/163227
Кредитные договора с ном. 8, 9, 10, 11 от 30.04.2013 входят в этот пул.
7742
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:41

7742

Да.
rsq
 
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