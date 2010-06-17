rsq 29.10 выставляют пул https://vtb.fg.gov.ua/lot/164129 Там в паспорте указаны два кредита юрлиц из Донецка с задолжностью по телу кредита 1 464 716 765,97 и 1 706 327 437,38 грн. Лоты в которых написано "долг ЖД" нигде не встречала) Если кто-то знает номер кредитного договора, тогда есть шанс найти.
Квесторе_поверніться написав:Банка могла жити і жити...якби супостат пу вимоги НБУ виконував би.
Зачем чушь городить ? Все показатели были в норме! Почитайте, сколько денег "супостат" влил только в этот банк в период с 2014 по 2018 годы. Причём, уже имея запрет НБУ на выплату дивидендов и прочие ограничения на операции с капиталом. Он бы и дальше вливал, только наши "керманычи" решили зарезать банк в аккурат перед выборами Пороха, чтобы показать это как очередную "великую победу" ("мова,вiра,армія" - надеюсь еще не все забыли ?). Показательно, что ему это не помогло...
Действительно парадокс. Несмотря на то, что принимается внутреннее административное решение на распил работающей дочки банка супостата с вкладчиками не страны супостата, дочка впоследствии полностью рассчитывается с обязательствами перед вкладчиками, при всем глубоком уважении к 5 президенту.
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