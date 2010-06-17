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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1746174717481749>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:29

rsq
29.10 выставляют пул https://vtb.fg.gov.ua/lot/164129
Там в паспорте указаны два кредита юрлиц из Донецка с задолжностью по телу кредита 1 464 716 765,97 и 1 706 327 437,38 грн.
Лоты в которых написано "долг ЖД" нигде не встречала)
Если кто-то знает номер кредитного договора, тогда есть шанс найти.
7742
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:52

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Судя по закрытым лотам на prozorro за период с июля по конец октября, банк должен был накопить на выплату еще 10% юрикам. Может кто слышал, грядет ли это радостное событие?).
7742
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:56

  7742 написав:Если кто-то знает номер кредитного договора, тогда есть шанс найти.

Номера кредитных договоров ВТБ с Донецкой ЖД есть в судебном решении:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77246795
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:45

Ура, йолки
Наш горе- банк еще на 10% нашкреб денег!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:38

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://www.fg.gov.ua/articles/48819-og ... -bank.html
Ликвидация стала бессрочной?
7742
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:50

rsq
https://vtb.fg.gov.ua/lot/163227
Кредитные договора с ном. 8, 9, 10, 11 от 30.04.2013 входят в этот пул.
7742
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:41

7742

Да.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:46

  LutsMan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка могла жити і жити...якби супостат пу вимоги НБУ виконував би.

Зачем чушь городить ? Все показатели были в норме! Почитайте, сколько денег "супостат" влил только в этот банк в период с 2014 по 2018 годы. Причём, уже имея запрет НБУ на выплату дивидендов и прочие ограничения на операции с капиталом. Он бы и дальше вливал, только наши "керманычи" решили зарезать банк в аккурат перед выборами Пороха, чтобы показать это как очередную "великую победу" ("мова,вiра,армія" - надеюсь еще не все забыли ?). Показательно, что ему это не помогло...

Действительно парадокс. Несмотря на то, что принимается внутреннее административное решение на распил работающей дочки банка супостата с вкладчиками не страны супостата, дочка впоследствии полностью рассчитывается с обязательствами перед вкладчиками, при всем глубоком уважении к 5 президенту.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:42

Цікаво чи ФГВФО буде витребувати борг Донецької залізниці перед ВТБ з Укрзалізниці як це успішно робить Сбербанк?

Східний апеляційний госпсуд не задовольнив апеляційну скаргу "Укрзалізниці" і залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, яким замінили ДП "Донецька залізниця" на УЗ як відповідача по справі про стягнення 56,1 млн дол заборгованості і 149 млн грн пені за кредитними договорами.
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 19 січня 2021 року.
Зазначається, що 22 грудня 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження за позовом Сбербанку до УЗ про стягнення 17,25 млн дол заборгованості за нарахованими за період з 14.12.2017 по 23.11.2020 і несплаченими процентами за користування кредитною лінією.
10 грудня 2020 року Верховний Суд відмовився розглядати касаційну скаргу "Укрзалізниці" на рішення судів, якими було визнано УЗ як правонаступника "Донецької залізниці" - боржником у виконавчому провадженні, в рамках якого Сбербанк стягує з "Донецької залізниці" 68 млн дол за договором кредитної лінії №70-В/11/66/ЮО від 29.12.2011.
Нагадаємо:
Господарський суд Донецької області задовольнив клопотання Державної виконавчої служби та визнав "Укрзалізницю" - як правонаступника "Донецької залізниці" - боржником у виконавчому провадженні, в рамках якого "Сбербанк" стягував з "Донецької залізниці" 68 мільйонів доларів.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:00

Sanio
Не будет. Они в прошлом году продали долг ЖД в составе пула https://vtb.fg.gov.ua/lot/163227
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