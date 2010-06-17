rsq 29.10 выставляют пул https://vtb.fg.gov.ua/lot/164129 Там в паспорте указаны два кредита юрлиц из Донецка с задолжностью по телу кредита 1 464 716 765,97 и 1 706 327 437,38 грн. Лоты в которых написано "долг ЖД" нигде не встречала) Если кто-то знает номер кредитного договора, тогда есть шанс найти.
Квесторе_поверніться написав:Банка могла жити і жити...якби супостат пу вимоги НБУ виконував би.
Зачем чушь городить ? Все показатели были в норме! Почитайте, сколько денег "супостат" влил только в этот банк в период с 2014 по 2018 годы. Причём, уже имея запрет НБУ на выплату дивидендов и прочие ограничения на операции с капиталом. Он бы и дальше вливал, только наши "керманычи" решили зарезать банк в аккурат перед выборами Пороха, чтобы показать это как очередную "великую победу" ("мова,вiра,армія" - надеюсь еще не все забыли ?). Показательно, что ему это не помогло...
Действительно парадокс. Несмотря на то, что принимается внутреннее административное решение на распил работающей дочки банка супостата с вкладчиками не страны супостата, дочка впоследствии полностью рассчитывается с обязательствами перед вкладчиками, при всем глубоком уважении к 5 президенту.
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Цікаво чи ФГВФО буде витребувати борг Донецької залізниці перед ВТБ з Укрзалізниці як це успішно робить Сбербанк?
Східний апеляційний госпсуд не задовольнив апеляційну скаргу "Укрзалізниці" і залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, яким замінили ДП "Донецька залізниця" на УЗ як відповідача по справі про стягнення 56,1 млн дол заборгованості і 149 млн грн пені за кредитними договорами. Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 19 січня 2021 року. Зазначається, що 22 грудня 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження за позовом Сбербанку до УЗ про стягнення 17,25 млн дол заборгованості за нарахованими за період з 14.12.2017 по 23.11.2020 і несплаченими процентами за користування кредитною лінією. 10 грудня 2020 року Верховний Суд відмовився розглядати касаційну скаргу "Укрзалізниці" на рішення судів, якими було визнано УЗ як правонаступника "Донецької залізниці" - боржником у виконавчому провадженні, в рамках якого Сбербанк стягує з "Донецької залізниці" 68 млн дол за договором кредитної лінії №70-В/11/66/ЮО від 29.12.2011. Нагадаємо: Господарський суд Донецької області задовольнив клопотання Державної виконавчої служби та визнав "Укрзалізницю" - як правонаступника "Донецької залізниці" - боржником у виконавчому провадженні, в рамках якого "Сбербанк" стягував з "Донецької залізниці" 68 мільйонів доларів.