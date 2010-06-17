7742 написав:Sanio
Не будет. Они в прошлом году продали долг ЖД в составе пула
https://vtb.fg.gov.ua/lot/163227
А хто купив?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 26 січ, 2021 16:07
А хто купив?
Додано: Нед 14 лют, 2021 13:38
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Виставили на продаж майнові права "Баккара". Відбити актив так і не вдалося. Цікаво за скільки продадуть права і хто буде покупецем.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:21
Не судьба.... Никому оно не интересно!
19.03 будет очередная попытка
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:33
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