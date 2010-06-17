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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1746174717481749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:07

  7742 написав:Sanio
Не будет. Они в прошлом году продали долг ЖД в составе пула https://vtb.fg.gov.ua/lot/163227

А хто купив?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 13:38

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Виставили на продаж майнові права "Баккара". Відбити актив так і не вдалося. Цікаво за скільки продадуть права і хто буде покупецем.

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2021-02-03-000001-b
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:21

  rsq написав:Виставили на продаж майнові права "Баккара". Відбити актив так і не вдалося. Цікаво за скільки продадуть права і хто буде покупецем.

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2021-02-03-000001-b

Не судьба.... Никому оно не интересно!
19.03 будет очередная попытка
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 16:23

Это хорошый обьект для размещения там притона.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:33

Ні копійки супостату пу
http://finbalance.com.ua/news/rosiyskiy-vtb-ne-domihsya-v-sudakh-vklyuchennya-svokh-vimoh-u-restr-borhiv-vtb-banku
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