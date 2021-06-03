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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1746174717481749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:07

  7742 написав:Sanio
Не будет. Они в прошлом году продали долг ЖД в составе пула https://vtb.fg.gov.ua/lot/163227

А хто купив?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 13:38

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Виставили на продаж майнові права "Баккара". Відбити актив так і не вдалося. Цікаво за скільки продадуть права і хто буде покупецем.

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2021-02-03-000001-b
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:21

  rsq написав:Виставили на продаж майнові права "Баккара". Відбити актив так і не вдалося. Цікаво за скільки продадуть права і хто буде покупецем.

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2021-02-03-000001-b

Не судьба.... Никому оно не интересно!
19.03 будет очередная попытка
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:33

Ні копійки супостату пу
http://finbalance.com.ua/news/rosiyskiy-vtb-ne-domihsya-v-sudakh-vklyuchennya-svokh-vimoh-u-restr-borhiv-vtb-banku
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 14:02

За судовим рішенням акцептовано раніше на задоволені кредиторські вимоги до ВТБ Банку на суму 5*339519,41 грн. На суму 339519,41 грн. збільшено виплати 20% вимог кредиторів сьомої черги.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 374 від 20 квітня 2021 року погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 339 519,41 грн.
У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» продовжується часткове задоволення вимог сьомої черги кредиторів. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів АТ «ВТБ БАНК».
Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 260 751 715,97 грн, що становить 20% від загальної суми акцептованих вимог кредиторів сьомої черги.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:08

На Баккаре Дорофеева дает концерт. Дорогой актив у кредиторов оттяпали:

https://kontramarka.ua/uk/dorofeeva-68797.html

Продали за 7 млн. грн.

https://prozorro.sale/auction/GFD001-UA-20210430-78961

а раньше инвестор давал 42 млн.грн.

https://delo.ua/business/na-aukcione-sm ... ra-356661/
rsq
 
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