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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 14 лют, 2021 13:38
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Виставили на продаж майнові права "Баккара". Відбити актив так і не вдалося. Цікаво за скільки продадуть права і хто буде покупецем.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:21
Не судьба.... Никому оно не интересно!
19.03 будет очередная попытка
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:33
Додано: Сер 28 кві, 2021 14:02
За судовим рішенням акцептовано раніше на задоволені кредиторські вимоги до ВТБ Банку на суму 5*339519,41 грн. На суму 339519,41 грн. збільшено виплати 20% вимог кредиторів сьомої черги.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 374 від 20 квітня 2021 року погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 339 519,41 грн.
У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» продовжується часткове задоволення вимог сьомої черги кредиторів. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів АТ «ВТБ БАНК».
Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 260 751 715,97 грн, що становить 20% від загальної суми акцептованих вимог кредиторів сьомої черги.
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:08
На Баккаре Дорофеева дает концерт. Дорогой актив у кредиторов оттяпали:
Продали за 7 млн. грн.
а раньше инвестор давал 42 млн.грн.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:54
Да уж трындец!
И активов больше хороших там не осталось.
Главный офис 6.07 продают. Это хоть радует мож еще %-в так на 30 нам нашкребут. И собственно на этом ФСЁ ! Печалька
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:26
Продажа на английском аукционе с повышением цены от стартовой почти 400 млн.грн.:
Для бывших клиентов ВТБ очень интересен будет покупатель главного офиса.
Додано: Вів 10 сер, 2021 15:43
Продали за 294 мин,
Григорьев- покупатель. Он же раньше забрал и Инком, и БЦ на Лепсе ... И не только...
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:30
[quote][/quote]Investor_K
Физ. лицам всё. Юр. лицам не все вернут, слишком много украли. И меня удивляет, как это допустили кредиторы, ведь писалось, где крадут, кто крадет и сколько крадет.
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