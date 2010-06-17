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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1747174817491750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:33

За главный офис фонд деньги получил. С учетом предыдущих продаж, фонд должен был накопить нам на 30%. Очень ждем)
7742
 
Повідомлень: 14
З нами з: 15.05.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 1747174817491750
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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