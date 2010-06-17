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ВТБ Банк БАНКРУТ
ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.
ВТБ Банк БАНКРУТ
3.2
5
480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:33
За главный офис фонд деньги получил. С учетом предыдущих продаж, фонд должен был накопить нам на 30%. Очень ждем)
7742
Повідомлень:
14
З нами з:
15.05.20
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