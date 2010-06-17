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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:33
За главный офис фонд деньги получил. С учетом предыдущих продаж, фонд должен был накопить нам на 30%. Очень ждем)
Додано: П'ят 10 вер, 2021 08:20
Не, там 30% не будет!
Я смотрел по месяцам по июль включительно... Они там наторговали чуть выше 25 мин. И расходы фонда на ВТБ примерно столько же. В результате ноль!
Значит имеем только офис 294 и пул квартир на 15. Где-то 23% !
Додано: Чет 23 вер, 2021 11:16
Продовжено задоволення вимог сьомої черги кредиторів АТ «ВТБ БАНК»
22.09.2021
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 961 від 20 вересня 2021 року погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 391 165 864,59 грн.
У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» продовжується часткове задоволення вимог сьомої черги кредиторів. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів АТ «ВТБ БАНК».
Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 651 943 107,62 грн, що становить 50% від загальної суми акцептованих вимог кредиторів сьомої черги.
Эта новость и радует и огорчает, так как сейчас 30% отдадут, а дальше тишина. На ближайшие 1,5 месяца выставлены аж целых два лота на 200 и 600 тыс.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:47
Додано: Пон 08 лис, 2021 14:10
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Кто знает, у банка активы кончились?
Фонд на аукцион уже как минимум месяц ничего не выставляет.
Юрикам после последней выплаты больше рассчитывать не на что?
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