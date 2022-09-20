RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
ТАС

ТАС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАС 2.9 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
25
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:50

Даже в военное время компания работает на уровне. Уже не первый месяц сотрудничаю с ТАС и очень доволен работой - оперативно и безпроблемно.
xodaw
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:50

Чи ви займаєтесь оформленням автоцивілки за кордон?
roxі
 
Повідомлень: 4
З нами з: 15.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 09:20

  xodaw написав:Даже в военное время компания работает на уровне. Уже не первый месяц сотрудничаю с ТАС и очень доволен работой - оперативно и безпроблемно.

Для меня полностью утратил смысл работы - все кредитные лимиты убрали,кешбэка нет - карта безсмысленна.
Rack
 
Повідомлень: 243
З нами з: 29.01.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 16:26

Купував КАСКО в СГ ТАС та, на жаль, потрапив у невелике ДТП. На мій подив, страхова допомогла вирішити усі питання відносно швидко (менше місяця). Усі процеси, виплати, робота сто були вирішені!
Орест Л
 
Повідомлень: 4
З нами з: 18.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:15

Підкажіть, чи покриває ваша туристична страховка тест на коронавірус за кордоном (ПЦР, не антиген)?
roxі
 
Повідомлень: 4
З нами з: 15.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:27

Хочу похвалити роботу автоцивілки в цій компанії. Виплати проходять протягом місяця, навіть менше. Асистанс працює на висоті
Іван Миколайович
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 11:01

Мінус страхової - надто довго беруть слухавку, не додзвонитися. А в іншому надання послуги на рівні.
Данило _
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:36

Як продовжити каско онлайн?
Орест Л
 
Повідомлень: 4
З нами з: 18.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:05

Попав в ДТП, зателефонував в страхову. Все швидко та чітко. Надіслали всі документи та зразки. Компенсували без проблем. Залишився задоволений сервісом, незважаючи на прикру ситуацію.
Дмитро О
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1582)
20.09.2022 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.