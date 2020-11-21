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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:52

Депозитна Акція «Лови відсотки»
https://www.bisbank.com.ua/article/depo ... -vidsotky/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:20

  greenozon написав:Депозитна Акція «Лови відсотки»
https://www.bisbank.com.ua/article/depo ... -vidsotky/

https://www.bisbank.com.ua/deposit_priv ... idsotky-2/
Без поповнення...в ігнор.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:29

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Депозитна Акція «Лови відсотки»
https://www.bisbank.com.ua/article/depo ... -vidsotky/

https://www.bisbank.com.ua/deposit_priv ... idsotky-2/
Без поповнення...в ігнор.
норм відсоток
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:58

Все вірно,
спамерів в ігнор :)

а розумні люди розкидаються яйця і різні кошики!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:59

10,75 в кінці строку.
Є більш шедрі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35183
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:00

є жадність, є отвага (с) мадам Любопитная

а є раціональна диверсифікація
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:32

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

ну так себе...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:57

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  Квесторе_поверніться написав:Без поповнення...в ігнор.

тут другая тема - "кубло" вже шевелиться, хоть 1 було здвиження ТА НЕХОТЯ ПОВИШАЕ В1ДСТОКИ. Единственная хорошая новость за весь день.
PS Был в БИСыках ког-да-то ..... не впечатлил , все сложно и замудрено.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:58

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Без поповнення...в ігнор.

тут другая тема - "кубло" вже шевелиться, хоть 1 було здвиження ТА НЕХОТЯ ПОВИШАЕ В1ДСТОКИ. Единственная хорошая новость за весь день.
PS Был в БИСыках ког-да-то ..... не впечатлил , все сложно и замудрено.

По старій памяті ІБ зробили платним як і січовики...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Без поповнення...в ігнор.

тут другая тема - "кубло" вже шевелиться, хоть 1 було здвиження ТА НЕХОТЯ ПОВИШАЕ В1ДСТОКИ. Единственная хорошая новость за весь день.
PS Был в БИСыках ког-да-то ..... не впечатлил , все сложно и замудрено.

По старій памяті ІБ зробили платним як і січовики...
для бесплатного можно установить приложение - показывает остатки и доступны переводы между счетами. Про депо не скажу,имею самый высокий % по карте
никому не верю
sens
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