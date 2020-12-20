RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
18
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
16
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:54

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Без поповнення...в ігнор.

тут другая тема - "кубло" вже шевелиться, хоть 1 було здвиження ТА НЕХОТЯ ПОВИШАЕ В1ДСТОКИ. Единственная хорошая новость за весь день.
PS Был в БИСыках ког-да-то ..... не впечатлил , все сложно и замудрено.
если экономика начинается с нуля,то банк рассматривают либо в качестве надежного финпартнера или в пределах Фонда.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12459
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 06:22

sens моя плановая экономика не может быть зависима от случайного выбора добавки к %% ставке депозита.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4054
З нами з: 23.11.14
Подякував: 668 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:05

  Goodman написав:sens моя плановая экономика не может быть зависима от случайного выбора добавки к %% ставке депозита.

Ставка без белочки,без бонусов и орешков,соответствует. Посмотрите на европромбанк-ставка высокая и понятная
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12459
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:23

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Редкостные ур**. Сначала в пятницу уточнили, буду ли я забирать деньги с закончившегося депозита. Сказал - да. Сегодня приехал, сказали, что валюты нет, будут заказывать и надо ждать от 1 до 3 дней. Просто скотство
diagnostika
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 05.09.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, Flamingo, kreuz, lel, Vorlon, Искатель і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4488, 4489, 4490
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44893 5498326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 13:22
antey718
Альфа-Банк 1 ... 9172, 9173, 9174
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91730 10901799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 13:19
V2
А-Банк 1 ... 1822, 1823, 1824
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18232 2553759
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 12:52
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.