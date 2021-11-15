Подскажите, пож.:
- при оплате товаров/услуг/ в евро-зоне с "МОЯ картка" в евро - НЕТ комиссии?; а в и-нете через Pay Pal?;
- будет ли комиссия при возврате на нее Tax Free (по оплаченным с нее товарам)?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:20
Re: Ощадбанк
Подскажите, пож.:
- при оплате товаров/услуг/ в евро-зоне с "МОЯ картка" в евро - НЕТ комиссии?; а в и-нете через Pay Pal?;
- будет ли комиссия при возврате на нее Tax Free (по оплаченным с нее товарам)?
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:56
Теоретично все без комісії на карту під депо яка зараз Моя карта.
Практично - не юзав.
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