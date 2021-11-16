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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:20

Re: Ощадбанк

Подскажите, пож.:
- при оплате товаров/услуг/ в евро-зоне с "МОЯ картка" в евро - НЕТ комиссии?; а в и-нете через Pay Pal?;
- будет ли комиссия при возврате на нее Tax Free (по оплаченным с нее товарам)?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:56

  Миша-клиент написав:Подскажите, пож.:
- при оплате товаров/услуг/ в евро-зоне с "МОЯ картка" в евро - НЕТ комиссии?; а в и-нете через Pay Pal?;
- будет ли комиссия при возврате на нее Tax Free (по оплаченным с нее товарам)?

Теоретично все без комісії на карту під депо яка зараз Моя карта.
Практично - не юзав.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:24

А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:01

  mikos написав:А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))


это куда по 12грн? на вакцинацию? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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