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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:20
Подскажите, пож.:
- при оплате товаров/услуг/ в евро-зоне с "МОЯ картка" в евро - НЕТ комиссии?; а в и-нете через Pay Pal?;
- будет ли комиссия при возврате на нее Tax Free (по оплаченным с нее товарам)?
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Миша-клиент
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:56
Миша-клиент написав:
Подскажите, пож.:
- при оплате товаров/услуг/ в евро-зоне с "МОЯ картка" в евро - НЕТ комиссии?; а в и-нете через Pay Pal?;
- будет ли комиссия при возврате на нее Tax Free (по оплаченным с нее товарам)?
Теоретично все без комісії на карту під депо яка зараз Моя карта.
Практично - не юзав.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:24
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
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mikos
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Додано: Вів 16 лис, 2021 23:01
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cohan
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Додано: Сер 17 лис, 2021 06:59
mikos написав:
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
переживут, уже есть другие методи,
накупить карт много, пополнить каждую на 50 поездок ,
викатать все - вернуть карти обратно и получить залоговие 50 грн обратно за каждую карту.
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Goodman
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Додано: Сер 17 лис, 2021 07:56
mikos написав:
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
Кто НЕ в теме: эта карта - социальная, пенсовская. Я как-то спрашивал, мне - отказали...
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Миша-клиент
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