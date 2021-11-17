Ощадбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:20
Подскажите, пож.:
- при оплате товаров/услуг/ в евро-зоне с "МОЯ картка" в евро - НЕТ комиссии?; а в и-нете через Pay Pal?; - будет ли комиссия при возврате на нее Tax Free (по оплаченным с нее товарам)?
Миша-клиент
Повідомлень: 493
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:56
Миша-клиент написав:
Подскажите, пож.:
- при оплате товаров/услуг/ в евро-зоне с "МОЯ картка" в евро - НЕТ комиссии?; а в и-нете через Pay Pal?;
- будет ли комиссия при возврате на нее Tax Free (по оплаченным с нее товарам)?
Теоретично все без комісії на карту під депо яка зараз Моя карта.
Практично - не юзав.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 38060
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1907 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:24
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
mikos
Повідомлень: 149
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:01
cohan
Повідомлень: 2904
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 219 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 лис, 2021 06:59
mikos написав:
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
переживут, уже есть другие методи,
накупить карт много, пополнить каждую на 50 поездок ,
викатать все - вернуть карти обратно и получить залоговие 50 грн обратно за каждую карту.
Goodman
Повідомлень: 4735
З нами з: 23.11.14
Подякував: 717 раз.
Подякували: 498 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:56
mikos написав:
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
Кто НЕ в теме: эта карта - социальная, пенсовская. Я как-то спрашивал, мне - отказали...
Миша-клиент
Повідомлень: 493
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 лис, 2021 08:26
Миша-клиент написав: mikos написав:
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
Кто НЕ в теме: эта карта - социальная, пенсовская. Я как-то спрашивал, мне - отказали...
Не совсем так. Она разных категорий и не только для пенсионеров. Могут получить зарегистрированные, работающие или учащиеся в Киеве. А льготы по этой карточке - то отдельная тема. Кому интересно - здесь
https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage ... Id=8946382
acsir
Повідомлень: 488
З нами з: 22.02.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 78 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:08
Goodman написав: mikos написав:
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
переживут, уже есть другие методи,
накупить карт много, пополнить каждую на 50 поездок ,
викатать все - вернуть карти обратно и получить залоговие 50 грн обратно за каждую карту.
эта штука борется новыми какими-то картами, когда старые действую месяц, например
особенно при таком шухере на 250%
cohan
Повідомлень: 2904
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 219 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:57
acsir написав: Миша-клиент написав: mikos написав:
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
Кто НЕ в теме: эта карта - социальная, пенсовская. Я как-то спрашивал, мне - отказали...
Не совсем так. Она разных категорий и не только для пенсионеров. Могут получить зарегистрированные, работающие или учащиеся в Киеве. А льготы по этой карточке - то отдельная тема. Кому интересно - здесь
https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage ... Id=8946382
получить то могут, только она 120 грн. стоит
посетитель
Повідомлень: 401
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 лис, 2021 22:03
Goodman написав: mikos написав:
А как отделения в Киеве переживут нашествие желающих оформить Карту Киянина, чтобы по 12 грн ездить? ))))
переживут, уже есть другие методи,
накупить карт много, пополнить каждую на 50 поездок ,
викатать все - вернуть карти обратно и получить залоговие 50 грн обратно за каждую карту.
ну во-первых вернуть обратно это не так просто если кто не в курсе.Во-вторых: сделают срок годности купленных поездок например три месяца и будет вы развлекаться свои карточки выкатывать по пять раз на день от безысходности ))) Кстати, на одну карточку можно купить больше пятидесяти поездок. Но это не отменяет выше сказанное.
посетитель
Повідомлень: 401
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему