Ощадбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:34
50грн не повертають, то за стару 7-12 повертали. Чи вже щось змінилось?
chipmunk
Повідомлень: 8806
З нами з: 15.04.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 564 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:44
Член правления Ощадбанка Алексей Волчков, отвечающий за корпоративный бизнес, был сегодня уволен (работал с марта).
Инсайдеры сообщают, что по инициативе Волчкова правление Ощада вынесло несколько кредитных решений, которые заинтересовали правоохранительные органы. В течение последних 10 месяцев (8 из них при Волчкове) банк заключил новые кредитные соглашения с крупными компаниями на сумму свыше 10 млрд грн,
greenozon
Повідомлень: 12135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 990 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:51
як цікаво! диму без вогню не буває
НБУ спіймав ощад на гарячому
https://minfin.com.ua/ua/2021/11/19/75663803/
greenozon
Повідомлень: 12135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 990 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:43
Ощадбан не планує запускати програми кешбеку. По словах члена правління Антона Тютюна, це - "безперспективний напрямок"
greenozon
Повідомлень: 12135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 990 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:50
Банк запустил новое мобильное приложение. Кто-то использует его?
MASolomko
Повідомлень: 4012
З нами з: 08.03.18
Подякував: 466 раз.
Подякували: 736 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:51
greenozon написав:
Ощадбан не планує запускати програми кешбеку. По словах члена правління Антона Тютюна, це - "безперспективний напрямок"
Антон даже и не подозревает шо в его банке больше года работает программа кэшбека "Звисно-бонус". Да не деньгами а фантиками, да не для всех карт, но она есть
Flamingo
1
Повідомлень: 7440
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2085 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:45
MASolomko написав:
Банк запустил новое мобильное приложение. Кто-то использует его?
Я сегодня начал пользоваться
Bosstone
Повідомлень: 2041
З нами з: 21.04.10
Подякував: 733 раз.
Подякували: 252 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:48
Flamingo написав: greenozon написав:
Ощадбан не планує запускати програми кешбеку. По словах члена правління Антона Тютюна, це - "безперспективний напрямок"
Антон даже и не подозревает шо в его банке больше года работает программа кэшбека "Звисно-бонус". Да не деньгами а фантиками, да не для всех карт, но она есть
Так он наверное говорит, что не планирует кэшбек по категориям. Хотя странно, зачем тогда было делать пробный шар с пролонгированным грейсом на отдельные категории.
Bosstone
Повідомлень: 2041
З нами з: 21.04.10
Подякував: 733 раз.
Подякували: 252 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:08
MASolomko написав:
Банк запустил новое мобильное приложение. Кто-то использует его?
сьогодні презентували лише.
юзабіліті не дуже (IMHO)- все те саме, тільки з великими кнопками
федорів, впевнений, гарно заробив
Son of Sun
Повідомлень: 897
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 114 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Kalgan
,
Пансер
,
Искатель
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор