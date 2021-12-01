хрєнь - безаперечно!
історія не вантажиться, хробак на екрані набрид вже після 2-го запуску - постійно висить, шрифти для бабульок і дідусів призначені - максимально можливі
вау! - як можна було такий shit випустити без тестування і за такий бюджет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:58
хрєнь - безаперечно!
історія не вантажиться, хробак на екрані набрид вже після 2-го запуску - постійно висить, шрифти для бабульок і дідусів призначені - максимально можливі
вау! - як можна було такий shit випустити без тестування і за такий бюджет
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