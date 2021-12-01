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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1854185518561857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:58

  stadtisch написав:Son of Sun Хрень какую-то сделали.Десять лет назад и то не было бы "Вау",как они пишут про это новое приложение. :(

хрєнь - безаперечно!
історія не вантажиться, хробак на екрані набрид вже після 2-го запуску - постійно висить, шрифти для бабульок і дідусів призначені - максимально можливі

вау! - як можна було такий shit випустити без тестування і за такий бюджет
Son of Sun
 
Повідомлень: 898
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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  #<1 ... 1854185518561857
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