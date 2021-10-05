А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 21:24
Квесторе_поверніться написав:
Кажуть знову Братки по гривні дьоргнулися вверх на 0,5% до 10,5% по депо на рік.
Малувато...чекає наступних кроків вверх.
В клюб 11% тільки на 15 місяців від 150000.
Є багато інших гравців в клюбі під 11%.
Правда бонус за безнал з іншого банку ще діє.
Пише в ИБ - 12 міс 10 %
15 міс 10.5 %
Прораб
Повідомлень: 452
З нами з: 02.03.19
Подякував: 354 раз.
Подякували: 91 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 лис, 2021 21:55
Квесторе_поверніться написав: Me-Sir написав:
Павло Пітомцев карта 4323 3870 1110 8407
Цю інфо Ви отримали за допомогою Абанки?
Сам забил а приложении АБанка его карту
Me-Sir
Повідомлень: 106
З нами з: 29.01.08
Подякував: 69 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:56
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Правда бонус за безнал з іншого банку ще діє.
а від йде в зрівняння з монею , де 11+0,6 грязними?
цікавлюсь.
https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf
V2
4
Повідомлень: 7261
З нами з: 03.07.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1214 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:31
Хоть одна радость - Зелена кешбек на харчи 2%
Goodman
Повідомлень: 4751
З нами з: 23.11.14
Подякував: 717 раз.
Подякували: 498 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
101022
13313285
145
79015
Сер 01 гру, 2021 00:23 klug
50308
7078344