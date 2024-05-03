))) Одне із двох: або верблюди у каравані повиздихали, або собаки що на них гавкали. Ну, верблюди на місці - лишень вчора перевіряв. А щодо собак, то як кажуть на Україні: "Хіба ревуть воли як ясла повні?"
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Додано: Чет 27 лип, 2017 15:46
Додано: Суб 29 лип, 2017 15:37
Re: Оранта
Спасибо все за отклики. Ходил мой друг на днях в оранту –писал заявление на пересчет, говорит что люди адекватные, молодые ребята возрастом 30-35, какие-то моменты обговорили, вроде бы на словах пришли к пониманию, а как будет на самом деле – узнаем когда сделают донасчет. Но я ему советую пойти к юристу и получить консультацию, и чтоб сразу в суд, если сумма недостаточная будет, он у меня может в суд подать, главное тут время много не потерять. Смотрели мы с ним показатели Оранты по уровню выплат по ОСАГО- так у них рост с 37% до 45%, если смотреть на последние данные, неужели компания поняла и начала разворачиваться лицом к людям, ведь закон распространения волн (особенно негативных) никто не отменял.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:02
Додано: Вів 04 кві, 2023 09:29
Re: Оранта
У 2022 році так сталося, що дід на жигулях на парковці ТЦ бампером продер лівий бік мого авто. Він зразу ж признав свою вину. Я викликав поліцію - "якщо потерпілих нема, є страховка, розбирайтесь без нас". У нього страхова Оранта. Прибули у їх офіс - совок совком, дрімучий-дрімучий.
Швиденько взяли копії документів діда і його відпустили. А для мене почалися "нерви". У мене авто 2007 року але у прекрасному стані у всіх відношеннях. В результаті ДТП пошкоджені литий колісний диск, переднє крило, водійські і задні двері, дуже трохи заднє крило/арка. Працівник Оранти подивився, пофотографував і каже, що відправить це на Київ, він нічого не вирішує, і каже, що по досвіду багато не чекайте.
Я кажу, та як багато - наскільки я знаю фарбування одного елемента $120-140, кажу у вас же самого є, напевне, авто, ціни ви ж знаєте. Тобто навіть 130 х 4 х 36,5 грн. буде 19 тис. грн. у "гаражах" + ремонт диска + накладки на двері (заміна).
Він каже "навіть не розраховуйте". "Якщо можете надати документи з розрахунком вартості робіт, можете надати, я додам у справу і перешлю у Київ, але це все буде марно на 99%".
ОК. Пішов у "Укравто", подивились, дали офіційний документ на 30+ тис. грн. без вартості накладок і ремонту диска, тобто на ремонт цих 4 елементів. Надав у Оранту.
Пройшов місяць - нічого, питаю ну що там - нічого, дуже багато справ, два місяці - ще нічого. Два з половиною - "а хіба ви не отримали СМС з повідомленням про виплату?". Ні. "Дивно, ну то можете йти забирати". Я кажу, а яка сума? А ознайомити із справою, підпис мій вам не потрібен? Може я не згоден чи якісь зауваження. Відповідь: "Та ми все одно знаємо, що ви були б не згодні. А зараз вже все, йдіть отримуйте. Звичайно, якщо не згодні, ваше право звернутись до суду, але ваші витрати на есперта і т.д. будуть такі ж, як те, що ми вам доплотимо, якщо суд стане на вашу сторону, тому вийде на те саме + потратите купу часу і нервів".
Виплатили 17 тис. грн. Тобто я в мінусі мінімум на 4-5 тисяч, а якщо ремонтувати у "офіціалів", то всі 15 !
Висновок: Якщо Ваш опонент застрахований у Оранті, то у Вас проблеми. Найгірша СК про які я чув і з якими я мав справу.
Додано: Вів 04 кві, 2023 09:40
Re: Оранта
але вони забули зазначені, що всі ці витрати вони будуть забовязані Вам компенсувати
Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:15
Оформлення полісу онлай
Ціна на ОСАГО цілком прийнятна, а ще дуже зручно, що все оформлення та одержання готового поліса відбувається по інтернету, практично за лічені хвилини.
Сподіваюся, що і виплати у разі страхового випадку будуть здійснюватися також без додаткової тяганини, зволікання та затягування термінів."
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