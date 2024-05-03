Додано: Вів 04 кві, 2023 09:29

У 2022 році так сталося, що дід на жигулях на парковці ТЦ бампером продер лівий бік мого авто. Він зразу ж признав свою вину. Я викликав поліцію - "якщо потерпілих нема, є страховка, розбирайтесь без нас". У нього страхова Оранта. Прибули у їх офіс - совок совком, дрімучий-дрімучий.

Швиденько взяли копії документів діда і його відпустили. А для мене почалися "нерви". У мене авто 2007 року але у прекрасному стані у всіх відношеннях. В результаті ДТП пошкоджені литий колісний диск, переднє крило, водійські і задні двері, дуже трохи заднє крило/арка. Працівник Оранти подивився, пофотографував і каже, що відправить це на Київ, він нічого не вирішує, і каже, що по досвіду багато не чекайте.

Я кажу, та як багато - наскільки я знаю фарбування одного елемента $120-140, кажу у вас же самого є, напевне, авто, ціни ви ж знаєте. Тобто навіть 130 х 4 х 36,5 грн. буде 19 тис. грн. у "гаражах" + ремонт диска + накладки на двері (заміна).

Він каже "навіть не розраховуйте". "Якщо можете надати документи з розрахунком вартості робіт, можете надати, я додам у справу і перешлю у Київ, але це все буде марно на 99%".

ОК. Пішов у "Укравто", подивились, дали офіційний документ на 30+ тис. грн. без вартості накладок і ремонту диска, тобто на ремонт цих 4 елементів. Надав у Оранту.

Пройшов місяць - нічого, питаю ну що там - нічого, дуже багато справ, два місяці - ще нічого. Два з половиною - "а хіба ви не отримали СМС з повідомленням про виплату?". Ні. "Дивно, ну то можете йти забирати". Я кажу, а яка сума? А ознайомити із справою, підпис мій вам не потрібен? Може я не згоден чи якісь зауваження. Відповідь: "Та ми все одно знаємо, що ви були б не згодні. А зараз вже все, йдіть отримуйте. Звичайно, якщо не згодні, ваше право звернутись до суду, але ваші витрати на есперта і т.д. будуть такі ж, як те, що ми вам доплотимо, якщо суд стане на вашу сторону, тому вийде на те саме + потратите купу часу і нервів".

Виплатили 17 тис. грн. Тобто я в мінусі мінімум на 4-5 тисяч, а якщо ремонтувати у "офіціалів", то всі 15 !

Висновок: Якщо Ваш опонент застрахований у Оранті, то у Вас проблеми. Найгірша СК про які я чув і з якими я мав справу.