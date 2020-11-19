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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:16
Re: Українська Страхова Група
Дуже лояльна та недорога страхова. Оформила мед страховку, мені допомогли обрати кращі пропозиції телефоном. Страхових випадків не було, але якість послуг мене задовільнила
Додано: Вів 18 жов, 2022 09:44
Re: Українська Страхова Група
Сколько нужно ждать компенсацию по ОСАГО?
Додано: Вів 18 жов, 2022 15:47
Re: Українська Страхова Група
Згідно законодавства - небільше 90 днів
Додано: Сер 21 гру, 2022 14:46
Re: Українська Страхова Група
Найбільший плюс, що можна оформити страховку онлайн дуже швидко . А в цілому така ж страхова як і інші
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