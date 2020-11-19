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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
Українська Страхова Група

Українська Страхова Група
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 21222324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Українська Страхова Група 3.1 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
35
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
35
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:16

Re: Українська Страхова Група

Дуже лояльна та недорога страхова. Оформила мед страховку, мені допомогли обрати кращі пропозиції телефоном. Страхових випадків не було, але якість послуг мене задовільнила
cat21
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:44

Re: Українська Страхова Група

Сколько нужно ждать компенсацию по ОСАГО?
dali
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:47

Re: Українська Страхова Група

dali написав:Сколько нужно ждать компенсацию по ОСАГО?
Згідно законодавства - небільше 90 днів
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 915
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 14:46

Re: Українська Страхова Група

Найбільший плюс, що можна оформити страховку онлайн дуже швидко . А в цілому така ж страхова як і інші
Поляк94
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 21222324
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