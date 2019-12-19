Депозиты в фунтах

Додано: Суб 23 лип, 2022 06:54

Около 5-6 лет назад покупал красивые разноцветные купюры из-за двухсложного названия: фунт стерлингов, потому что читал о них в красивых детских разноцветных книгах о средних веках. Всего у меня оказалось купленными несколько сотен фунтов в соотношении 1.40-1.42 за 1 доллар США. Теперь меня вынуждают их продать по 1.15 в соотношении за 1 доллар США. Ведь депозитов в банках Украины в фунтах нет, а бумажные их купюры отменяют в сентябре 2022 года. Еще несколько сотен фунтов в разноцветных купюрах я потерял, пребывая в очень засорённом разными токсинами сознанием, то есть в очень плохом для человека состоянии.



Эти деньги очень существенны для моего существования.



Не могли бы знающие о финансах всё, посоветовать: как быть в этом случае умственно отсталому - мне.