RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Депозиты в фунтах

Депозиты в фунтах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 06:54

Вопрос к знающим о финансах всё

Около 5-6 лет назад покупал красивые разноцветные купюры из-за двухсложного названия: фунт стерлингов, потому что читал о них в красивых детских разноцветных книгах о средних веках. Всего у меня оказалось купленными несколько сотен фунтов в соотношении 1.40-1.42 за 1 доллар США. Теперь меня вынуждают их продать по 1.15 в соотношении за 1 доллар США. Ведь депозитов в банках Украины в фунтах нет, а бумажные их купюры отменяют в сентябре 2022 года. Еще несколько сотен фунтов в разноцветных купюрах я потерял, пребывая в очень засорённом разными токсинами сознанием, то есть в очень плохом для человека состоянии.

Эти деньги очень существенны для моего существования.

Не могли бы знающие о финансах всё, посоветовать: как быть в этом случае умственно отсталому - мне.
tfkzpm2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 08.07.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Открытие ФОП и прошлые депозиты как физика
penkakruzkalk » Вів 27 жов, 2020 22:24
1 16830
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 13:03
vitaliy_berdinskikh
Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты" 1 ... 4, 5, 6
AntonK » Сер 02 лип, 2014 01:25
50 39740
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 09:55
Karrambas
С 1 июля 2014 года Яценюк ввел налог на ВСЕ депозиты 1 ... 149, 150, 151
Aries. » П'ят 01 лис, 2013 20:45
1504 522245
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 01:39
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1934)
23.07.2022 07:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.